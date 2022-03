Łaguta podjął decyzję. Nie będzie startował z rosyjską licencją

„Jestem załamany obrazami wojny, które docierają do nas od kilku dni. One sprawiają, że nie mogę być dumnym Rosjaninem. Ciężko mi spoglądać w twarz ludziom, którzy przybywają do Polski z Ukrainy. Proszę rosyjskie wojsko, by zaprzestało tej nieludzkiej agresji. Porzućcie karabiny, przejdźcie na stronę dobra!” – napisał we wtorek w mediach społecznościowych Artiom Łaguta.

Rosyjski żużlowiec na łamach portalu WP Sportowe Fakty zapowiedział, że nie zamierza identyfikować się z putinowską Rosją. W związku z tym nie będzie startował na żużlu z licencją swojej rodzimej federacji. – Wcześniej wystąpiłem do rosyjskiej federacji motocyklowej o zgodę na starty z polską licencją. Wystąpiłem też do Polskiego Związku Motorowego o wydanie polskiej licencji. To jest jedyna droga. Innej nie widzę – powiedział indywidualny mistrz świata.

– Wiem, że narażam się na ostrą krytykę nawet moich znajomych, ale niech mi ktoś powie, co lepszego mogę teraz zrobić. Po prostu chcę się jasno odciąć od tej agresji. Dziesięć lat mieszkam w Polsce, tu jest moja rodzina, tu do szkoły chodzą moje dzieci, ja tu mieszkam i pracuję od lat. Czuję się Europejczykiem, a Europa jasno określa agresję Putina. To czyste zło, a ja mam inne wartości – dodał.