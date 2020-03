Kwarantanna dwóch biurowców we Wrocławiu. Dwóch nowych chorych

Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU na Facebooku.

We Wrocławiu są dwie nowe osoby z koronawirusem - podało po godz. 19 Ministerstwo Zdrowia.

Obie osoby są w dobrym stanie. Na razie nie znamy szczegółowych informacji na ich temat,

Kwarantannie poddane zostały dwa biurowce przy ul Legnickiej i Szybowcowej we Wrocławiu: West Gate i West Link. Będą nieczynne do odwołania. W tych budynkach pomieszczenia wynajmuje m. in. firma Nokia. Jej pracownik jest jedną z osób zakażonych koronawirusem.

Informacja o tym dotarła do firmy w południe, natychmiast poinformowano pracowników i zarządcę budynków. Na razie nie wiadomo, z iloma osobami mężczyzna mógł mieć kontakt w biurze. Wiadomo, że wrócił z podróży po Europie. Odwiedził kilka krajów. Nie wiadomo, gdzie się zaraził. Pracownik Nokii przebywa obecnie w szpitalu przy Koszarowej. Jego stan jest dobry.