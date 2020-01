Książka, która rzuciła na kolana Australię, teraz podbija świat!

Dorastając w zaniedbanej dzielnicy, zamieszkałej przez polskich i wietnamskich uchodźców, Eli próbuje iść za głosem serca, żeby dowiedzieć się, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Heroicznie próbuje ratować matkę przed pewną zgubą. Los ciągle jednak rzuca mu pod nogi nowe przeszkody.

Radosny. Po prostu radosny. […] Moje serce pędziło, nabrzmiewało, pękało;

z moich oczu płynęły łzy; brzuch bolał od śmiechu. Chłopiec pochłania wszechświat jest - nie mogę wymyślić słowa bardziej trafnego - magiczny.

Ta tętniąca życiem, cudowna powieść o dojrzewaniu to debiut niezwykle utalentowanego gawędziarza. . . i co więcej, ta lektura powoduje wewnętrzną przemianę: po przeczytaniu książki Trenta Daltona nie będziesz taki sam jak wcześniej. - A.J. Finn (Kobieta w oknie)

Dalton tworzy środowisko z energią, dowcipem i urokiem. Rozkoszuje się grą języka i wyobraźni, którą może przywołać dziecko: poczuciem, w którym czyste moralne oko młodości może krytykować i wielbić, jednocześnie bez osądu i moralnego zamartwiania się dorosłych.

The Australian

Witajcie w dziwnym i cudownym świecie Trenta Daltona, którego pierwszym dziełem jest, nie przesadzając, najlepsza australijska powieść, którą przeczytałem od ponad dziesięciu lat ... Książka jest pełna dowcipnych i głębokich spostrzeżeń na temat tego, co jest nie tak w Australii i na świecie. […] W zręcznym połączeniu sacrum i profanum, szlachetnych ideałów i nikczemności, lektura w jakiś sposób przypominała mi ulubiony francuski film Diva, szaloną przejażdżkę, bogatą w filozofię, dowcip, prawdę i patos. -Sydney Morning Herald

Wyjątkowy debiut. -Publishers Weekly

Błyskotliwy, bluźnierczy i dowcipny debiut. -USA Today

Cudownie bogata w fabułę powieść, która przepełniona jest pięknie liryczną prozą. Wyjątkowa.-Booklist

Wspaniała niespodzianka: ostry jak brzytwa pod względem tematyki; bezlitośnie radosny w swoim dziecięcym spojrzeniu na świat; najlepszy debiut literacki […]. -The Weekend Australian