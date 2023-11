Kryte lodowiska we Wrocławiu już czynne i przyciągają tłumy wrocławian. W jakich godzinach działają? ZDJĘCIA, FILM

Od godziny 8:00 do 15:00 oba obiekty są zarezerwowane dla szkół, gdzie w ramach zajęć z WF-u dzieci wrocławskich placówek edukacyjnych doskonalą swoje umiejętności. Aktualnie udział w zajęciach bierze ponad 50 proc. szkół we Wrocławiu. Dla pozostałych miłośników jazdy na lodzie obiekty są otwarte od 16:00 do 22:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 22:00 w weekendy.

Organizatorzy lodowisk oferują szkolenia dla dorosłych w szkółkach łyżwiarskich oraz specjalne zajęcia dla rodziców i dzieci. Osoby już opanowane w łyżwiarstwie mogą skorzystać z szybszych przejażdżek na lodowisku przy ulicy Spiskiej w poniedziałki od 21:00 do północy, gdzie odbywa się tzw. "szybkie ślizganie".

Wkrótce otwarte zostaną kolejne lodowiska: Tarczyński Arena, a następnie lodowisko przy ulicy Briknera. Przed końcem roku do użytku oddane zostanie nowe kryte lodowisko na ulicy Sukielickiej, wyposażone dodatkowo w tory wrotkarskie.