Kozanów, Pilczyce, czy Gądów Mały. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z tych osiedli...

We Wrocławiu pierwsze budynki z wielkiej płyty powstawały na początku lat 70. XX wieku. Jedne z najbardziej znanych z tego okresu, to budynki na osiedlu „Barbara” i „Dorota” wzdłuż ul. Komandorskiej. Wzrost popularności tego typu budownictwa widać na liczbach. W 1972 r. we Wrocławiu oddano do użytku ponad 10 tys. mieszkań w budynkach z tzw. wielkiej płyty, a w rekordowym 1979 r. – aż 27 tysięcy.

Właśnie w drugiej połowie lat 70. powstawały największe wówczas wrocławskie osiedla. Większość zdjęć w naszej galerii pokazuje Kozanów i tzw. osiedle Kosmonautów na przełomie lat 70. i 80. gdy już rozbudowywano te osiedla. Dla osób mieszkających dziś w tych blokach, te księżycowe niemal krajobrazy mogą być sporym zaskoczeniem.

