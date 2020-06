Koronawirus Dolny Śląsk. Zachorowało w regionie 2660 osób, zmarły 124 [AKTUALIZACJA]

2660 to według danych Biura Wojewody Dolnośląskiego liczba chorych w naszym województwie. 124 osoby zmarły.

AKTUALIZACJA 4 CZERWCA GODZ. 18.24

Na Dolnym Śląsku jest 11 nowych zakażeń koronawirusem. Nowi chorzy, to mieszkańcy Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, kłodzkiego i legnickiego. AKTUALIZACJA 3 CZERWCA GODZ. 20.24

MZ poinformowało o śmierci 7 Dolnoślązaków. To 5 pacjentów szpitala przy ulicy Koszarowej i 2 osoby ze szpitala w Legnicy. Przy Koszarowej zmarli 59-letnia kobieta, 60-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 90-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta. Ostatnia trójka to mieszkańcy powiatu oławskiego. W Legnicy zmarli 86-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna. Na Dolnym Śląsku jest 3 nowych chorych - w powiatach oleśnickim, średzkim i polkowickim. AKTUALIZACJA 2 CZERWCA GODZ. 20.24

W poniedziałek w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem. Kobiety - 59-letnia oraz 84-letnia. 9 osób zachorowało. To mieszkańcy Wrocławia i powiatu kłodzkiego, oleśnickiego, dzierżoniowskiego i lubańskiego.

AKTUALIZACJA 1 CZERWCA GODZ. 20.20

Na koronawirusa zachorowało 30 Dolnoślązaków. To mieszkańcy Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, oleśnickiego i świdnickiego. We Wrocławiu zmarła 69-letnia kobieta z koronawirusem. AKTUALIZACJA 1 CZERWCA GODZ. 11.00

Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o sześciu nowych przypadkach koronawirusa w regionie. Chorzy są z powiatów bolesławieckiego i oleśnickiego. W niedzielę w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarła 91-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Nie żyje również 83-letni pacjent szpitala w Bolesławcu. 2600 to wg danych wojewody liczba chorych na Dolnym Śląsku, 118 osób zmarło

.

AKTUALIZACJA 31 MAJA GODZ. 18.55 9 kolejnych chorych z Wrocławia oraz powiatów kłodzkiego, lubińskiego, świdnickiego i oleśnickiego.

AKTUALIZACJA 31 MAJA GODZ. 15.00

Tylko cztery nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę Biuro Wojewody Dolnośląskiego. Chorzy są z Wrocławia i powiatu kłodzkiego.

AKTUALIZACJA 30 MAJA GODZ. 20.00

W Jeleniej Górze zmarła 51-latka zakażona koronawirusem, w Bolesławcu kolejną śmiertelną ofiarą epidemii jest 80-latka. 11 kolejnych Dolnoślązaków zarażonych. Od rana liczba chorych wzrosła łącznie o 25. Nowe zakażenia potwierdzono u pacjentów z powiatów kłodzkiego i wołowskiego. AKTUALIZACJA 30 MAJA GODZ. 16.00

Na Dolnym Śląsku przybyło 14 chorych z koronawirusem. Zarazili się mieszkańcy Wrocławia, Legnicy i powiatów oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego i polkowickiego. Koronawirusa wykryto w LG Chem w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia. Część pracowników jest na kwarantannie, firma zamknęła jeden z budynków. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w tej fabryce. Zakażenie stwierdzono również w dolnośląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji przy Podwalu. Pozytywny wynik testów ma jeden z funkcjonariuszy. Na kwarantannę wysłano 20 osób - 14 policjantów i 6 pracowników cywilnych.

AKTUALIZACJA 29 MAJA GODZ. 18.00

Od rana w regionie potwierdzono 26 zachorowań na koronawirusa. Chorzy pochodzą z powiatów kłodzkiego, oleśnickiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, górowskiego i legnickiego oraz z Wrocławia i Legnicy. AKTUALIZACJA 28 MAJA GODZ. 18.00

Na Dolnym Śląsku od rana przybyło 18 nowych przypadków koronawirusa. Chorzy pochodzą z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów oławskiego, świdnickiego, wrocławskiego, oleśnickiego, bolesławieckiego, kłodzkiego, legnickiego. 2530 to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 112 osób zmarło AKTUALIZACJA 27 MAJA GODZ. 18.00

15 nowych chorych - zakażenia potwierdzono we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Góry oraz powiatach oleśnickim, kłodzkim i wrocławskim. AKTUALIZACJA 27 MAJA GODZ. 16.40

26 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku - to mieszkańcy Wrocławia i Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, bolesławieckiego, jaworskiego, kłodzkiego, legnickiego, polkowickiego i świdnickiego i wrocławskiego.

Od 30 maja noszenie masek na otwartej przestrzeni nie będzie obowiązkowe. Zniesione zostają limity w handlu, gastronomii i kościołach. Możliwe będzie organizowanie zgromadzeń do 150 osób. Decyzję ogłosił w środę premier Mateusz Morawiecki. Zasłaniać usta trzeba będzie w sklepach, urzędach, autobusach. Decyzji rządu dziwi się prof. Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych, pod okiem którego leczone są najcięższe przypadki koronawirusa. - U nas liczba zakażeń się nie zmniejsza. Dziś zabrakło miejsc na intensywnej terapii - mówi prof. Krzysztof Simon. Profesor Simon przyznaje, że epidemia koronawirusa – przynajmniej w niektórych województwach – „wycisza się”. Liczy na to, że być może wirus pomału staje się mniej agresywny. Wciąż jednak jest dużo nowych zakażeń, są nowe ogniska, wielu ludzi przeszło koronawiursa bezobjawowo. - Większość nie zachoruje, ale może zakazić innych, u których choroba będzie miała ostrzejszy przebieg – powtarza profesor przy każdej okazji. - Już wcześniej przypuszczaliśmy, że latem zakażeń może być mniej. Ale nie wiadomo co będzie jesienią - zastrzega.

W rozmowie z Gazetą Wroclawską Krzysztof Simon dodaje, że poluzowanie reżimów – na przykład w restauracjach – może spowodować gwałtowny nawrót epidemii. - Obym się mylił – dodaje. I przypomina włoski scenariusz, gdzie niezbyt poważne podejście do pierwszych informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowało dramat i potężny wzrost liczby chorych oraz przypadków śmiertelnych. AKTUALIZACJA 26 MAJA GODZ. 20.20

6 kolejnych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - to mieszkańcy Wrocławia oraz powiatów wrocławskiego, kłodzkiego i legnickiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci trójki kolejnych Dolnoślązaków. Zmarli to 79-letnia pacjentka szpitala we Wrocławiu, 88-letni mężczyzna ze szpitala w Wałbrzychu oraz 88-letnia kobieta leczona w Bolesławcu.

AKTUALIZACJA 26 MAJA GODZ. 14.20

Zakażenie wykryto u kolejnych 10 osób z Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, wołowskiego, kłodzkiego i legnickiego, oleśnickiego, wołowskiego. W szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu zmarli dwaj pacjenci z koronawirusem. To 60- i 67-letni mężczyźni.

AKTUALIZACJA 25 MAJA GODZ. 18.20

22 nowe przypadki koronawirusa na Dolnym Śląsku. Chorzy pochodzą z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy oraz powiatów oleśnickiego, średzkiego, bolesławieckiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. AKTUALIZACJA 25 MAJA GODZ. 12.20

15 nowych chorych z koronawirusem - poinformowało w poniedziałek biuro Wojewody Dolnośląskiego. To mieszkańcy Wrocławia, Legnicy oraz powiatów jaworskiego, legnickiego i świdnickiego. Koronawirusa wykryto na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Oleśnicy. - Zaraziła się jedna osoba pracująca na odcinku porodowym. Nie wykazywała wcześniej objawów - przekazała Urszula Kozioł z sanepidu w Oleśnicy. We wrocławskim szpitalu przy przy ul. Koszarowej przez weekend zmarły cztery osoby z koronawirusem. To: 61-letni i 78-letni mężczyzna oraz 62-letnia i 79-letnia kobieta. Do 105 wzrosła liczba śmiertelnych przypadków w regionie. Mapa wyzdrowień na Dolnym Śląsku

Czytaj także Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

AKTUALIZACJA 24 MAJA GODZ. 18.00

Od rana w regionieprzybyło 19 nowych zakażeń. Chorzy, to osoby z Wrocławia, Wałbrzycha oraz powiatów oleśnickiego, legnickiego i kłodzkiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego i oleśnickiego.

AKTUALIZACJA 23 MAJA GODZ. 20.00

Na Dolnym Śląsku 21 nowych zakażeń. Chorzy pochodzą z Wrocławia i powiatów strzelińskiego, jaworskiego i kłodzkiego i strzelińskiego. W ciągu całego dnia w regionie potwierdzono 33 przypadki. AKTUALIZACJA 23 MAJA GODZ. 15.00

12 kolejnych chorych na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia oraz powiatów oleśnickiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, lubińskiego i świdnickiego.

Koronawirusa ma 30 osób z oddziału wewnętrznego szpitala w Kłodzku. 20 zakażonych to pacjenci szpitala, a 10 - załoga placówki. Wszyscy trafili już do trzech szpitali – we Wrocławiu, Bolesławcu i Wałbrzychu. 2378 to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 101 osób zmarło AKTUALIZACJA 22 MAJA GODZ. 18.00 52 nowych chorych pojawiło się na Dolnym Śląsku! - informuje ministerstwo zdrowia. Nowe zakażenia są w Legnicy oraz powiatach wrocławskim, oleśnickim, wołowskim, ząbkowickim, kłodzkim i świdnickim. Od rana w regionie przybyło aż 71 zakażeń.

We Wrocławiu zmarła 92-letnia kobieta, a w Bolesławcu - 78-letni mężczyzna z koronawirusem. Liczba ofiar w regionie to już 101. AKTUALIZACJA 22 MAJA GODZ. 10.40 Nowi chorzy pochodzą z powiatów jeleniogórskiego, kłodzkiego,lubińskiego, oleśnickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. 2314 - to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 99 osób zmarło/ Mapa zakażeń, gdzie najwięcej, gdzie najmniej

AKTUALIZACJA 21 MAJA GODZ. 18.20

W porannym raporcie poinformowano o trzech nowych zakażeniach w Wałbrzychu, powiecie oleśnickim i świdnickim. W popołudniowym liczba nowo zdiagnozowanych osób wzrosła do 19. Szesnastu nowych chorych pochodzi z Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego i jeleniogórskiego. We wrocławskim szpitalu zmarła 51-letnia kobieta. Była mieszkanką województwa wielkopolskiego.

AKTUALIZACJA 20 MAJA GODZ. 17.50 Po tym jak koronawirusa wykryto u trójki kardiologów ze szpitala przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, przebadano 140 osób (personel i pacjentów). Choć żaden z tych testów nie wyszedł pozytywnie na tydzień wstrzymano przyjęcia na oddział.

Na Dolnym Śląsku od rana potwierdzono rano 19 kolejnych zakażeń koronawirusem. Chorzy są Wrocławia, Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, wołowskiego, kłodzkiego i lubińskiego, oławskiego, trzebnickiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego.

W szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu zmarł zakażony koronawirusem 68-latek.

AKTUALIZACJA 19 MAJA GODZ. 17.36

16 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. To mieszkańcy Wrocławia i powiatów wrocławskiego, oławskiego, wołowskiego, świdnickiego, kłodzkiego i jeleniogórskiego. 83-letnia kobieta i 71-letni mężczyzna zmarli w szpitalu w Bolesławcu - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. AKTUALIZACJA 19 MAJA GODZ. 14.36

Na Dolnym Śląsku jest kolejnych 15 zakażeń koronawirusem. Nowo zdiagnozowani to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy oraz powiatów milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego, legnickiego i ząbkowickiego. Zmarła kolejna Dolnoślązaczka. 71-letnia, która zaraziła się koronawirusem, miała rozsiany proces nowotworowy. Na Dolnym Śląsku zmarło w sumie 97 osób.

Szpital przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu wstrzymał przyjęcia na oddział kardiologii i pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Zakażenie ujawniono u trzech lekarzy kardiologów. Prowadzone są badania 120 osób - pracowników oraz pacjentów szpitala. AKTUALIZACJA 18 MAJA GODZ. 20.20

34 kolejne zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy powiatów oławskiego, oleśnickiego, głogowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Od rana w regionie potwierdzono 60 nowych zakażeń. Zmarli dwaj mężczyźni z koronawirusem 86-letni i 94-letni. AKTUALIZACJA 18 MAJA GODZ. 12.20

Chorych jest 26 kolejnych osób z Wrocławia i powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, zgorzeleckiego oraz złotoryjskiego. W ub. tygodniu zachorowały 164 osoby na Dolnym Śląsku, to dużo mniej niż we wcześniejszych etapach pandemii. To optymistyczne dane. Ale specjaliści przestrzegają - to jeszcze za wcześnie, by mówić o końcu epidemii.

AKTUALIZACJA 17 MAJA GODZ. 18.30

Sześć nowych przypadków zakażeń na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z powiatów oleśnickiego, trzebnickiego, lubińskiego i kłodzkiego.

Czytaj także Pilne. Nasz nowy biskup gorąco apeluje o pomoc dla chorych na koronawirusa z domu seniora

AKTUALIZACJA 16 MAJA GODZ. 18.00

Resort Zdrowia przekazał wiadomość o 9 kolejnych zakażeniach na Dolnym Śląsku. Od rana przybyło ich więc łącznie 19. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia oraz powiatów średzkiego, trzebnickiego, ząbkowickiego i legnickiego. AKTUALIZACJA 16 MAJA GODZ. 12.00 10 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia oraz powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, kłodzkiego, oleśnickiego, oławskiego i świdnickiego. Zmarła 73-letnia pacjentka ze szpitala w Bolesławcu. Więcej danych tutaj:

Czytaj także Oto najnowsze informacje o koronawirusie z Dolnego Śląska (16.05.2020)

AKTUALIZACJA 15 MAJA GODZ. 20.00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 7 Dolnoślązaków zarażonych koronawirusem. Nie żyją: 48-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 73-letnia kobieta i 87-letni mężczyzna - zmarli w Bolesławcu. W Legnicy zmarły z kolei dwie kobiety - 80- i 88-letnia oraz dwóch mężczyzn - 60- i 88-letni.

Na Dolnym Śląsku przybyło 13 nowych przypadków koronawirusa. Chorzy pochodzą z Wrocławia i Legnicy oraz powiatów wołowskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, jaworskiego i bolesławieckiego. AKTUALIZACJA 15 MAJA GODZ. 11.50

Tylko trzy nowe przypadki koronawirusa na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowani pochodzą z Wrocławia i powiatów oleśnickiego oraz wrocławskiego AKTUALIZACJA 14 MAJA GODZ. 18.00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 42-letniego wrocławianina, 80-letniego oleśniczanina oraz 68-latka z Wałbrzycha. O ich śmierci nie mówiły szpitale. 42-latek jest jedną z dwóch najmłodszych w regionie ofiar koronawiursa od początku epidemii. Wiemy tylko, że miał także inne choroby. 27 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby to mieszkańcy Wrocławia, Legnicy oraz powiatów oleśnickiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, trzebnickiego i jaworskiego i ząbkowickiego - informuje Wojewoda Dolnośląski. Bezobjawowe zakażenie koronawirusem stwierdzono u jednego z 95 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Pobrano wymazy od pracowników i pensjonariuszy. Koronawirusa ujawniono także w DPS w Legnickim Polu, gdzie u 11 pracowników stwierdzono zakażenie. Zaczęły się badania wszystkich podopiecznych - 405 osób, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. - To jeden z największych, jeśli nie największy dom pomocy społecznej w Polsce – mówi szef legnickiego sanepidu Jacek Watral.

AKTUALIZACJA 13 MAJA GODZ. 17.45

12 kolejnych przypadków koornawirusa na Dolnym Śląsku. Nowi chorzy są z Wrocławia, Wałbrzycha oraz powiatów, wołowskiego, wrocławskiego i oleśnickiego.

AKTUALIZACJA 13 MAJA GODZ. 12.30

Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o 32 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia i Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubińskiego i lwóweckiego. We Wrocławiu zmarły kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem, to 62-latka z województwa wielkopolskiego oraz 73-latka z województwa opolskiego. AKTUALIZACJA 12 MAJA GODZ. 18.00

Nie żyje już 81 Dolnoślązaków, którzy zarazili się koronawirusem. I to są dane oficjalne biura wojewody. Dotyczą tylko tych osób, którym wykonano testy. W Polsce, wg.danych przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia zmarło 839 osób, a zaraziło się 16921. Ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych sześciu osób z Dolnego Śląska zakażonych koronwirusem. To 80-letni mężczyzna, 61-letni mężczyzna, 63- letnia kobieta i 78-letni mężczyzna z Wrocławia, 89-letnia kobieta z Nowogrodźca oraz 86-letnia kobieta ze Świdnicy. O śmierci części tych osób informowaliśmy.

AKTUALIZACJA 12 MAJA GODZ. 17.00

32 nowe przypadki koronawirusa na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, świdnickiego i wołowskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, polkowickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. Koronawirus ponownie w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej. Zarażony jest internista. Na oddział chorób wewnętrznych nie przyjmuje się pacjentów. 12 lekarzy trafiło na kwarantannę. Nie żyje pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. To 69-letnia kobieta. Nie żyje dwoje zakażonych koronawirusem podopiecznych Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego Niebieski Parasol w Chojnowie w powiecie legnickim (93-lata i 88-lat). Zmarło też troje pacjentów zakładu opiekuńczego i hospicjum w Nowogrodźcu. 87-letnia kobieta oraz 72-letni i 73-letni mężczyzna. Na Dolnym Śląsku mamy 2031 potwierdzonych przypadków koronawirusa, 79 zmarło.

AKTUALIZACJA 11 MAJA GODZ. 21.00

Nowe zachorowania w regionie. 6 nowo zdiagnozowanych osób to mieszkańcy powiatów bolesławieckiego, kłodzkiego, oleśnickiego, polkowickiego, świdnickiego i zgorzeleckiego.

AKTUALIZACJA 11 MAJA GODZ. 10.40

16 kolejnych osób z Dolnego Śląska ma koronawirusa. To mieszkańcy Wrocławia i powiatów wrocławskiego, oławskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego. Dziś wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski poinformował o śmierci 78-letni mężczyzny, zakażonego koronawirusem. Zmarł przy Koszarowej we Wrocławiu. Dziś poinformowano również o śmierci dwójki zakażonych pacjentów szpitala w Legnicy. To dwie kobiety w wieku 81 i 83 lat. Czwartą śmiertelną ofiarą wirusa jest 93-letnia pacjentka z Bolesławca. Mapa zakażeń

AKTUALIZACJA 10 MAJA GODZ. 20.0

23 kolejne zakażenia koronawirusem. Od rana potwierdzono oficjalnie 99 nowych zachorowań NaDolnym Śląsku. Najwięcej od początku epidemii. Liczba wszystkich przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku przekroczyła już 2000. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, świdnickiego i lubińskiego. AKTUALIZACJA 10 MAJA GODZ. 11.35

Aż 76 nowych zakażeń koronawirusem w regionie. To najwięcej zachrowań w Polsce i jeden z rekordowych wyników na Dolnym Śląsku od początku epidemii. Nowe osoby, które zaraziły się koronawirusem pochodzą z Legnicy i powiatów oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, wrocławskiego, bolesławieckiego, legnickiego, lwóweckiego oraz świdnickiego.

46 kolejnych osób z Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w gminie Oleśnica ma koronawirusa. To wyniki testówsprzed kilku dni, którym poddano 70 osób (podopiecznych i pracowników). Część z nich jest w szpitalu, część przebywa na kwarantannie w domu pomocy. AKTUALIZACJA 9 MAJA GODZ. 17.35

Na Dolnym Śląsku jest 14 nowych zakażeń koronawirusem. Chorzy pochodzą z Wrocławia i Legnicy oraz z powiatów jeleniogórskiego, lubińskiego i średzkiego.

AKTUALIZACJA 9 MAJA GODZ. 10.35

Mamy 19 nowych zachorowań na Dolnym Śląsku. Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono we Wrocławiu, Wałbrzychu oraz powiatach wrocławskim, wołowskim, polkowickim, świdnickim i ząbkowickim. AKTUALIZACJA 8 MAJA GODZ. 18.00

20 kolejnych osób zmarło w Polsce na koronawirusa. Wśród ofiar śmiertelnych resort wylicza 79-letnią, 78-letnią i 71-letnią kobiety z Wrocławia, 74-letniego, 85-letniego i 70-letniego mężczyznę z Wrocławia. O części tych zmarłych już informowały wrocławskie szpitale i wicemarszałek. Pominęli jednak wiadomości o śmierci trójki wymienionych dziś przez ministerstwo pacjentów. Resort poinformował także o śmierci 89-letniej kobiety ze szpitala w Bolesławcu.

Są 23 kolejne zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowi chorzy to mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, głogowskiego, jaworskiego i legnickiego.

AKTUALIZACJA 8 MAJA GODZ. 17.00

Na Dolnym Śląsku mamy kolejne 22 osoby z koronawirusem. To chorzy z Legnicy, Jeleniej Góry oraz powiatów oleśnickiego, średzkiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i świdnickiego. Jak informuje portal Lca pracownica „Niebieskiego Parasola", która jest żoną jednego z dyspozytorów miejskiego przewoźnika, okazała się zarażona koronawirusem. W związku z tym mężczyzna przebywa na kwarantannie. W czwartek okazało się, że wynik jego testu również potwierdził zakażenie koronawirusem. Zarażony jest dyspozytor MPK Legnica, a dwóch pracowników, którzy mieli z nim kontakt przebywa na zapobiegawczej kwarantannie. Pracownicy będą mieć testy. Koronawirusa mają też dwie pielęgniarki i pacjentka ze szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Pielęgniarki są na kwarantannie, a pacjentka musiała być przewieziona do szpitala przy Koszarowej. Oddział neurologii z pododdziałem udarowym nie przyjmują pacjentów.

AKTUALIZACJA 7 MAJA GODZ. 18.00

Osiem kolejnych osób w regionie jest zakażonych koronawirusem. Nowi chorzy są z Wrocławia i powiatów legnickiego, oleśnickiego, zgorzeleckiego, świdnickiego i wrocławskiego.

Ministerstwo zdrowia oficjalnie potwierdziło śmierć kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem, wśród nich 66-letnia kobieta oraz 69-letni mężczyzna z Wrocławia. AKTUALIZACJA 7 MAJA GODZ. 11.00

Zakażony koronawirusem jest pracownik urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski pracuje zdalnie. Osoby, które kontaktowały się z zakażonym "zostały poddane odpowiednim procedurom sanitarno - epidemiologicznym" - czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu. AKTUALIZACJA 7 MAJA GODZ. 11.00

28 nowych przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku. Zakażone osoby pochodzą z Wrocławia oraz powiatów oleśnickiego, wołowskiego, wrocławskiego, bolesławieckiego, lubińskiego i lwóweckiego. Zmarł następny pacjent szpitala przy Koszarowej we Wrocławiu. 74-letni mężczyzna miał koronawirusa i choroby towarzyszące. W tym tygodniu to 8 osoba, o której śmierci informuje szpital we Wrocławiu.

Wyjaśniane są okoliczności śmierci 64-laltki, która zmarła na stole operacyjnym w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Była ofiarą wypadku drogowego. Jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz Gazety Wrocławskiej, wykrwawił się na śmierć. "Czy mogła przeżyć, gdyby po wypadku karetki z krwawiącą kobietą nie odesłano ze szpitala przy ul. Kamieńskiego do szpitala wojskowego, na drugim końcu miasta? Czy pacjentki nie przyjęto, bo lekarze bali się zakażenia koronawirusem? - Trwa wyjaśnianie sprawy – odpowiada rzecznik urzędu marszałkowskiego Michał Nowakowski" - informuje Gazeta. Sanepid szuka klientów sklepu w Moczydlnicy Dworskiej w powiecie wołowskim, które między 20 kwietnia a 2 maja robiły tam zakupy. Osoba, która tam pracuje ma koronawirusa, dlatego wszystkie osoby, które mogły mieć z nią styczność, sanepid prosi o kontakt. Mapa zakażeń na Dolnym Śląsku

AKTUALIZACJA 6 MAJA GODZ. 17.50

Na Dolnym Śląsku mamy 20 nowych zakażeń koronawirusem. Pochodzą z powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, świdnickiego i wołowskiego. W szpitalu przy ul. Koszarowej zmarła 62-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Zmagała się też z nowotworem. To 62. ofiara śmiertelna epidemii na Dolnym Śląsku.

58 osób z ośrodka pielęgnacyjnego Niebieski Parasol w Chojnowie w powiecie legnickim ma koronawirusa. To największe epicentrum koronawirusa na Dolnym Śląsku. Chorych jest 36 pensjonariuszy i 22 podopiecznych. Kolejne osoby czekają na wyniki badań. Podopieczni ośrodka to starsze, schorowane osoby. W szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu zmarła dziś kolejna osoba.To 78-letnia kobieta. Leżała na OIOM-ie, miała choroby towarzyszące. Choruje 1789 osób w naszym regionie. AKTUALIZACJA 5 MAJA GODZ. 17.50

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci pięciu kolejnych osób z Dolnego Śląska. To 69-letnia kobieta, 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna z Wrocławia (o ich śmierci pisaliśmy wcześniej), 87-letnia kobieta z Wałbrzycha oraz 53-letnia mieszkanka województwa śląskiego leczona we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku jest 35 nowych chorych, w ciągu doby ich liczba wzrosła więc już o 46. Nowe zakażenia pojawiły się we Wrocławiu oraz w powiatach wrocławskim, trzebnickim, oleśnickim, kłodzkim i legnickim.

AKTUALIZACJA 4 MAJA GODZ. 11.50 Na Dolnym Śląsku jest kolejnych 11 osób zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia, Legnicy i powiatów oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, zgorzeleckiego, głogowskiego, kłodzkiego i świdnickiego. W Polsce zmarły kolejne trzy osoby zakażone koronawirusem. 701 - to liczba ofiar od początku epidemii w naszym kraju. Na Dolnym Śląsku zakażone są 1734 osoby. Wczoraj we Wrocławiu zmarło aż 4 pacjentów zarażonych koronawirusem. To trzy pacjentki z chorobami onkologicznymi: 66 - letnia i 69-letnia i 63-letnia oraz 80 - latek z poważnymi chorobami towarzyszącymi. Zmarł także 53-letni mężczyzna zakażony koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje Gazeta Wrocławska, to emerytowany oficer służby więziennej ze Strzelina. Zmarł po zakażeniu koronawirusem, choć lekarze – jako przyczynę śmierci - wpisali sepsę. To już 59. śmiertelna ofiara koronawirusa na Dolnym Śląsku.

AKTUALIZACJA 4 MAJA GODZ. 17.40

1723 osoby ma potwierdzone zakażenie koronawirusem na Dolnym Śląsku, a 55 zmarło. Dziś potwierdzono kolejnych 78 zakażeń. To drugi najwyższy wynik od początku epidemii. Chorzy są z Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, średzkiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego, świdnickiego, wołowskiego i woj. lubuskiego (leczy się w naszym regionie). Ta liczba uwzględnia zapewne 36 osób z zakładu opiekuńczego w Chojnowie. Zmarła 63-latka, którą leczono w Dolnośląskim Centrum Onkologii, a później przy Koszarowej we Wrocławiu. W Polsce mamy 13937 przypadków zakażeń koronawirusem, 683 osoby zmarły - wynika z oficjalnych danych resortu zdrowia Przyszły też wyniki kolejnych policjantów z Wałbrzycha. Tam choruje 9 osób. Szczegóły w poniższym materiale.

Czytaj także Czterech kolejnych policjantów z Wałbrzycha ma koronawirusa

AKTUALIZACJA 3 MAJA GODZ. 15.20

O 25 osób wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. To mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry i powiatów bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, oleśnickiego, średzkiego, świdnickiego, wołowskiego i wrocławskiego.

Niestety, zmarły kolejne osoby z Dolnego Śląska. To kobiety 83-letnia i 65-letnia oraz 63-letni mężczyzna. 63-latek był leczony we Wrocławiu. Kobiety były pacjentkami szpitala w Bolesławcu. 65-latka do szpitala trafiła z hospicjum w Nowogrodźcu - to 6. ofiara śmiertelna z tego ośrodka. 83-latkę do szpitala przywieziono ze Świdnicy. Miała choroby współistniejące. Ponadto dziś sanepid poinformował o 36 osobach z zakładu opiekuńczego Niebieski Parasol w Chojnowie (pow. legnicki) z koronawirusem. To jedno z największych ognisk koronawirusa na Dolnym Śląsku. W naszym województwie potwierdzono 1645 przypadków koronawirusa. Nie żyją 54 osoby. AKTUALIZACJA 2 MAJA GODZ. 13.10

40 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Nowi chorzy pochodzą z Wałbrzycha, Wrocławia i Jeleniej Góry i powiatów wrocławskiego, wołowskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego.

AKTUALIZACJA 2 MAJA GODZ. 11.00

Na Dolnym Śląsku zachorowało 1580 osób (wg danych wojewody), zmarło 51 osób zmarło. W piątek i w nocy z soboty na niedzielę w szpitalu przy ul. Koszarowej zmarły trzy osoby: 85-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta. Informację potwierdził wicemarszałek Dolnego Śląska, Marcin Krzyżanowski. Szpital nie informował wcześniej o śmierci tych osób. AKTUALIZACJA 1 MAJA GODZ. 13.00 17 kolejnych przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku. Chorzy są z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i powiatów oleśnickiego, strzelińskiego, wrocławskiego, bolesławieckiego, lubińskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Na Dolnym Śląsku jest 1580 potwierdzonych przypadków, 48 osób zmarło. 13105 tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 650 osób zmarło Wrocławski zakaźnik, pod okiem którego leczone są najcięższe przypdki koronawirusa: zachowałbym daleko idącą ostrożność Przejęliśmy pewną kontrolę nad koronawirusem - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Ogłaszając z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim łagodzenie obostrzeń w kraju nie krył zadowolenia - jednego dnia liczba osób które wyzdrowiały zrównała się z liczbą kolejnych zakażonych osób.

- Ja bym zachował daleko idącą ostrożność. To trzeba interpretować zupełnie inaczej - mówi prof. Krzysztof Simon. To pod jego okiem leczone są osoby najciężej przechodzące koronawirusa we Wrocławiu. - Zachowałbym daleko idącą ostrożność – mówi profesor. - Fakt. Spłaszczyliśmy liczbę zachorowań, ale nowych zachorowań jest też dużo – zaznacza. Zaznacza, że środa była akurat jednym ze szczytowych dni, kiedy nastąpił wzrost zachorowań. - Trudno tu wysnuć wnioski, a już na pewno nie taki, że to spada i się poprawia - mówi profesor. - Wiele osób zdrowieje, ale też wiele osób na koronawirusa zapada. To trzeba zupełnie inaczej interpretować - podkreśla ordynator.

Profesor Simon dodaje, że właśnie na przełomie kwietnia i maja spodziewane było nasilenie zachorowań. - Kiedy to zacznie spadać, nie wiem – mówi.

W rozmowie z Gazetą Wrocławską profesor nie zostawia suchej nitki na tych, którzy za nic mają zalecenia! - "Ja nie zachoruję, co oni opowiadają, ja wirusa nie widziałem". Takie słowa to bezdenna, małomiasteczkowa głupota - mówi w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Profesor nie zostawia suchej nitki na tych, którzy za nic mają obowiązujące w Polsce zasady dotyczące dystansu i noszenia maseczek. - Widzę grupy młodzieży gwiżdżące na przepisy, grające na boisku. Oni najprawdopodobniej nie zachorują. Ale mogą przejść koronawirusa bezobjawowo i zarazić swoich rodziców i dziadków. A dla nich to może być śmiertelne - ostrzega w rozmowie z nami profesor. - Wszyscy powinniśmy nosić maski, stale myć ręce, zachowywać społeczny dystans dwóch metrów od innych. Oczywiście, nie ma sensu tego robić gdy ktoś jest sam, z żoną czy dzieckiem, w lesie, w parku, na wale na rowerze. Nie szalejmy. To przegięcie w drugą stronę - zaznacza ordynator.

Więcej na stronie internetowej Gazety Wrocławskiej AKTUALIZACJA 30 KWIETNIA GODZ. 20.20 Na Dolnym Śląsku jest 37 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, trzebnickiego, oleśnickiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, świdnickiego i ząbkowickiego. AKTUALIZACJA 30 KWIETNIA GODZ. 15.20

6 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. W szpitalu przy ul. Koszarowej zmarła 67-letnia kobieta zarażona koronawirusem. Nowe osoby zarażone pochodzą z powiatów: lwóweckiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego i ząbkowickiego. Łącznie w regionie jest 1526 zakażonych

Na Dolnym Śląsku pojawiło się nowe ognisko koronawirusa. 16 pensjonariuszy i 8 pracowników zostało zakażonych w Domu Seniora Marconi w Świdnicy. To największe ognisko zakażenia w mieście i jedno z największych w regionie. Po tym jak zakażenie kilka dni temu wykryto u jednego z seniorów, przebadano 60 pensjonariuszy przebywających w ośrodku. Cztery osoby przewieziono do szpitala, pozostali chorzy zostali w placówce i są odizolowani od zdrowych.

Koronawirusa ma 6 pracowników pogotowia w Wałbrzychu, kilka nowych przypadków powtierdzono w wałbrzyskim szpitalu oraz kolejny w policji (sześciu wałbrzyskich policjantów zmaga się z wirusem). Czytaj też:

AKTUALIZACJA 29 KWIETNIA GODZ. 17.40

Na Dolnym Śląsku mamy 20 nowych przypadków zakażenia.Nowi chorzy to mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, oleśnickiego, świdnickiego i trzebnickiego. Na Dolnym Śląsku zakażonych jest 1520 osób (dane wojewody), nie żyją 44 osoby. Przed legnickim pogotowiem protestowali dziś pracownicy. Ratownicy, pielęgniarki, kierowcy oraz dyspozytorzy. Za miesiąc potężnego wysiłku, narażania swojego życia i ratowania zdrowia i życia podczas epidemii koronawirusa nagrodzono ich 120 zł brutto premii... - Żenujące, by za tak ciężką prace dostać 80 zł na rękę, lepiej by nic nie dali. Ośmieszono nas, a dyrekcja nie chce z nami rozmawiać - mówili ratownicy.

Więcej o sprawie tutaj

Powoli wraca do normy praca w Komendzie Powiatowej w Wołowie. To po komendzie w Górze, druga komenda, która objęta była kwarantanną na Dolnym Śląsku. Dzisiaj połowa policjantów już pracuje, a połowa od dwóch dni czeka na wyniki testów.

AKTUALIZACJA 29 KWIETNIA GODZ.11.20

W regionie jest 39 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To osoby z Wałbrzycha i powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, oleśnickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego oraz wołowskiego. Zmarł 70-letni pacjent, który przebywał na OIOM-ie przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Miał też inne choroby, m.in. nowotwór.To 44. śmiertelna ofiara koronawirusa na Dolnym Śląsku. Rząd decydował o złagodzeniu obostrzeń

Czytaj także Galerie handlowe i hotele znów otwarte 4 maja 2020 r. Rząd przyspiesza etapy odmrażania gospodarki

AKTUALIZACJA 28 KWIETNIA GODZ.20.00

Smutne wieści ze szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Nie żyje trzech pacjentów. 68 - latka z Lubina, kobieta w wieku ponad 80 lat i 67-letni mężczyzna z otyłością II stopnia, cierpiał także na inne choroby towarzyszące. Ministerstwo poinformowało o śmierci 26 kolejnych osób w kraju. Wymienia wśród nich zmarłą kilka dni temu pacjentkę z Wrocławia i zmarłą 27 kwietnia pacjentkę izolatorium w Obornikach Śląskich.

Jest 25 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Chorzy są z Wrocławia oraz powiatów oleśnickiego, średzkiego, świdnickiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego i lubińskiego. Jest rekord wyzdrowień. Według wojewody potwierdzono wyzdrowienie 31 osób. AKTUALIZACJA 28 KWIETNIA GODZ.14.50

Nowe ognisko koronawirusa w regionie. Zakażone są 32 osoby z domu seniora w Wojcieszycach (powiat jeleniogórski). To mieszkańcy i personel. Wszyscy czują się dobrze, są izolowani w placówce. To prywatna placówka w dawnym hotelu. Jej szefowie nie chcieli rozmawiać. AKTUALIZACJA 28 KWIETNIA GODZ.10.40

Na Dolnym Śląsku 24 kolejne osoby są zakażone koronawirusem - wynika z nowych danych ministerstwa. Pochodzą z Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha oraz powiatów wrocławskiego, oławskiego, trzebnickiego, bolesławieckiego, górowskiego, jeleniogórskiego i świdnickiego. 1436 to oficjalnie potwierdzone zakażenia na Dolnym Śląsku, 40 osób zmarło.

Dopiero jutro premier Mateusz Morawiecki i minister Łukasz Szumowski mają ogłosić drugi etap łagodzenia obostrzeń (decyzje miały być podane dzisiaj). - Tematy związane z handlem i szeroko pojętą gospodarką na pewno się pojawią - zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską minister zdrowia. Nieoficjalnie mówi się, że II etap ma być szerszy, niż wcześniej planowano. Prawdopodobnie poznamy datę otwarcia galerii handlowych. Być może będzie też decyzja o opiece w szkołach dla dzieci uczących się w klasach I - III.

Mapa zakażeńz 27 kwietnia z godzin popołudniowych

AKTUALIZACJA 27 KWIETNIA GODZ 17.50

43 nowe zakażenia koronawirusem w regionie. Od rana przybyło więc u nas 71 chorych. Pochodzą z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha oraz powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, polkowickiego, jaworskiego, bolesławieckiego oraz jeleniogórskiego. Zmarła 88-letnia pacjentka izolatorium dla osób z koronawirusem w Obornikach Śląskich. Jest 40. ofiarą śmiertelną koronawirusa na Dolnym Śląsku. 1412 to liczba chorych na Dolnym Śląsku, od rana przybyło ich 71 AKTUALIZACJA 27 KWIETNIA GODZ 12.00

Na Dolnym Śląsku mamy 28 kolejnych zakażeń koronawirusem. Chorzy pochodzą z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha oraz powiatów oleśnickiego, wrocławskiego, bolesławieckiego, legnickiego i lubińskiego. Na Dolnym Śląsku mamy 1369 przypadków koronawirusa, 39 osób zmarło - wg oficjalnych danych. Koniec kłopotów w pogotowiu we Wrocławiu. Kolejny wynik badania kierowcy karetki wykazał, że mimo wcześniejszego dodatniego wyniku - jednak nie ma zakażenia! Kierowca i ratownicy wracają z kwarantanny do pracy.

Koronawirus pojawił się na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Oleśnicy. Zaraziła się położna. Porodówkę zamknięto na dwa dni, a od mam pobrano próbki do badań. W zależności od wyników, testom będą poddane noworodki. Dziś sanepid zdecydował o wznowieniu pracy porodówki

Czytaj także Odcinek położniczy w oleśnickim szpitalu już uruchomiony

Pięciu policjantów w Wałbrzychu ma kronawirusa, 12 czeka na testy, 11 jest pod nadzorem. Sanepid dociera do osób, z którymi mieli kontakt np. podczas interwencji. Komisariat i radiowozy zdezynfekowano.

Więcej o sprawie w materiale poniżej

Czytaj także Czterech kolejnych policjantów z Wałbrzycha ma koronawirusa

AKTUALIZACJA 26 KWIETNIA

W niedzielę w regionie przybyło 63 nowych zakażeń - wynika z komunikatów Wojewody Dolnośląskiego. O 15 nowych zakażeniach poinformowano w porannym komunikacie. To osoby z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, oleśnickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. O 48 nowych chorych z koronawirusem przekazano informację po południu. Nowi chorzy są z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha oraz powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubińskiego i lwóweckiego.

68-letni mężczyzna z koronawirusem zmarł w szpitalu w Bolesławcu. Mężczyzna do szpitala w Bolesławcu trafił w poważnym stanie, miał choroby współistniejące.Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 nowych ofiarach śmiertelnych epidemii w Polsce.

AKTUALIZACJA 25 KWIETNIA GODZ 18.00

Na Dolnym Śląsku potwierdzono 9 nowych zakażeń koronawirusem. Nowi chorzy pochodzą z powiatów trzebnickiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, kłodzkiego i świdnickiego. W kraju zmarło kolejnych 25 osób. Ministerstwo Zdrowia dopiero teraz potwierdziło śmierć trójki zmarłych z Dolnego Śląska: 73-letniej kobiety i 78-letniego mężczyzny ze szpitala przy ul. Koszarowej oraz 85-letniego mężczyzny z Bolesławca. Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła już pół tysiąca - dane ministerialne. AKTUALIZACJA 25 KWIETNIA GODZ 11.00

34 kolejne osoby zakażone koronawirusem na Dolnym Śląsku. To mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry i powiatów: wrocławskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, bolesławieckiego, jaworskiego i jeleniogórskiego.

W kraju zmarło pięć kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Nie żyje już 499 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. Dane nie uwzględniają wczorajszej śmierci dwójki pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Koronawirusa wykryto w Zakładzie Karnym w Wołowie. Nie wiadomo, czy zakażony jest osadzony, czy pracownik. Część osób trafi na kwarantannę.

AKTUALIZACJA 24 KWIETNIA GODZ. 22.20

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u ratownika z głównej bazy Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ziębickiej we Wrocławiu. 20 ratowników z pogotowia zostało skierowanych na kwarantannę. Ratownik o zakażeniu dowiedział się przypadkiem, kiedy załogę przebadano dzięki producentowi gier komputerowych, który sfinansował badanie. Ratownik zakażenie przechodził bezobjawowo i normalnie pracował. To kierowca tzw. karetki wymazowej, której zespół pobierał wymazy od osób na kwarantannie ze względu na narażenie zakażeniem.

Czytaj także Strażnicy graniczni z Legnicy i Zgorzelca zarażeni! Kolejni na kwarantannie

AKTUALIZACJA 24 KWIETNIA GODZ. 18.00

14 kolejnych osób z Dolnego Śląska ma koronawirusa. Liczba chorych od rana wzrosła o 23. Nowe osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego i kłodzkiego. W kraju zmarło 31 osób zakażonych koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Wśród nich 93-letnia mieszkanka Jeleniej Góry. Ministerstwo nie informuje o dzisiejszej śmierci dwójki pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej We Wrocławiu. Wśród nich leczona od trzech tygodni 73-latka. Testy wykazywały, że pokonała koronawirusa. Jej stan ciągle był poważny. Dziś zmarła. AKTUALIZACJA 23 KWIETNA GODZ 11.00

Na Dolnym Śląsku jest dziewięć nowych osób zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatu bolesławieckiego. Według danych wojewody 1221 osób zaraziło się koronawirusem na Dolnym Śląsku, 34 osoby zmarły

10759 osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 463 osoby nie żyją

Na apel wojewody Jarosława Obremskiego do personelu medycznego gotowego pracować z osobami zakażonymi koronawirusem, odpowiedziało 38 osób - lekarzy, pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów. Wojewoda przedłużył rekrutację i nadal apeluje: „jest pilna potrzeba dodatkowego zaangażowania". AKTUALIZACJA 23 KWIETNA GODZ 21.00

Na Dolnym Śląsku od rana przybyło 68 chorych. To jeden z najwyższych wskaźników od początku epidemii. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów dzierżoniowskiego, górowskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, milickiego, oleśnickiego, wrocławskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego. Zakażeni koronawirusem podopieczni hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowogrodźcu w powiecie bolesławieckim zostali ewakuowani do izolatorium w Obornikach Śląskich i szpitala w Bolesławcu. Wcześniej zmarło troje podopiecznych hospicjum.

Czytaj także Lekarz z oleśnickiego szpitala zwolniony. Drugi został zawieszony

AKTUALIZACJA 23 KWIETNA GODZ 10.40

29 kolejnych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - poinformował dziś rano Wojewoda Dolnośląski. To osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, wołowskiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, lwóweckiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 9 osób zakażonych koronawirusem. Nie ma wśród nich Dolnoślązaków. Na Dolnym Śląsku są 1173 osoby zakażone.

W kraju choruje 10346 osób.

Zmarło w Polsce 435 osób, w tym na Dolnym Śląsku 34.

To oficjalne, rządowe dane Mapa zakażeń na Dolnym Śląsku (dane na 23 kwietnia, godz. 17.45)

Czytaj także Dolny Śląsk. Wykonano prawie tysiąc dodatkowych testów na koronawirusa

AKTUALIZACJA 22 KWIETNA GODZ 20.55 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci trójki Dolnoślązaków - to 79-letnia kobieta z Wrocławia, 70-letnia kobieta z Wałbrzycha (o ich śmierci pisaliśmy już wczoraj i dziś w ciągu dnia) i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu. Ten ostatni to mieszkaniec wsi pod Bolkowem. Wirusa wykryto u niego w niedzielę.Trafił do szpitala w Bolesławcu. Miejscowy sanepid informuje, że pacjent miał choroby współistniejące. Na Dolnym Śląsku koronawirusa potwierdzono u 8 kolejnych osób. W środę pojawiło się w sumie 26 nowych zakażeń. Wśród nowych chorych są mieszkańcy Legnicy oraz powiatów kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego i wałbrzyskiego.

AKTUALIZACJA 22 KWIETNA GODZ 11.00 Na Dolnym Śląsku jest 18 kolejnych zakażeń koronawirusem. To osoby z Wrocławia i Wałbrzycha i powiatów: strzelińskiego, średzkiego, wałbrzyskiego, bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 3 kolejnych osób. Wciąż jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia śmierci zakażonego koronawirusem pacjenta szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu (zmarł podczas świąt), ani kobiety która wczoraj zmarła w szpitalu w Wałbrzychu. Liczba zakażonych w kraju przekroczyła dziś 10000. AKTUALIZACJA 20 KWIETNA GODZ 20.50 Na Dolnym Śląsku jest już 100 osób, które pokonały chorobę COVID-19 - ogłosił Wojewoda Dolnośląski! 19 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Chorzy są z Wrocławia i Jeleniej Góry i powiatów oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wrocławskiego, bolesławieckiego oraz ząbkowickiego. We wtorek w regionie pojawiło się w sumie 41 nowych zakażeń.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii przekroczyła więc już 400.

Czytaj także Czterech kolejnych policjantów z Wałbrzycha ma koronawirusa

AKTUALIZACJA 20 KWIETNA GODZ 10.20

Biuro Wojewody Dolnośląskiego informuje o 22 nowych zakażeniach na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy i powiatów: wrocławskiego, bolesławieckiego, głogowskiego, lubińskiego i lwóweckiego.

Do tragicznych wydarzeń doszło przed szpitalem w Oławie. Kilka metrów przed wejściem zmarł 65-letni mężczyzna. Przywiozła go córka, bo przez kilka godzin słabo się czuł. - Prawdopodobną przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa - informuje serwis Olawa24.pl. Nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna mógł być zakażony koronawirusem. Na Dolnym Śląsku choruje 1099 osób, 31 zmarło.

W kraju mamy oficjalnie potwierdzonych 9737 zakażeń i 385 zgonów.

Szpital w Bolesławcu apeluje o pomoc, bo brakuje miejsc dla chorych, szczegóły w materiale poniżej

Czytaj także Szpital zakaźny w Bolesławcu prosi o finansową pomoc na izolatki dla pacjentów z koronawirusem

AKTUALIZACJA 20 KWIETNA GODZ 20.40

Na Dolnym Śląsku mamy 12 nowych zakażeń - podało ministerstwo zdrowia. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a także powiatów oławskiego, strzelińskiego, kłodzkiego i jeleniogórskiego. Dziś od rana potwierdzono w regionie 33 nowe zakażenia. W kraju zmarło kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich trójka Dolnoślązaków z gminy Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim - to 54-letnia kobieta, 61-letni mężczyzna i 72-letni mężczyzna. W piątek ognisko wirusa pojawiło się w działającym tam hospicjum oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Zakażone zostały tam 23 osoby. AKTUALIZACJA 20 KWIETNA GODZ 15.50

Nie ma chętnych do pracy z chorymi na koronawirusa. Tylko pięć osób z całego Dolnego Śląska odpowiedziało na apel wojewody do lekarzy i pielęgniarek gotowych zająć się zakażonymi koronawirusem w szpitalach zakaźnych i izolatoriach. Wojewoda czeka do końca dnia. Wojewoda może powołać ich przymusowymi decyzjami.

Koronawirus w wojewódzkiej stacji sanepidu we Wrocławiu. Testom poddano kilka osób, które miały najbliższy kontakt z zarażonym pracownikiem. Nie będą jednak testowani wszyscy.

AKTUALIZACJA 20 KWIETNA GODZ 12.50

Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało dziś o 21 nowych przypadkach zakażeniach Dolnym Śląsku. Nowi chorzy to osoby z Wałbrzycha, Wrocławia i Jeleniej Góry, a także z powiatów bolesławieckiego, kłodzkiego, legnickiego, oleśnickiego, wołowskiego i złotoryjskiego. Na Dolnym Śląsku choruje 1065 osób. Mapa zakażeń na Dolnym Śląsku (stan na 19 kwietnia)

AKTUALIZACJA 19 KWIETNIA GODZ. 20.44

Na Dolnym Śląsku choruje już ponad 1044 osób (28 nie żyje). 9287 tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 360 osób zmarło.

Na Dolnym Śląsku jest już 30 kolejnych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że w niedzielę liczba chorych wzrosła już w regionie o 95. To najwyższy wskaźnik od początku epidemii. Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz powiatach wrocławskim, milickim, oleśnickim, oławskim, świdnickim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim i jaworskim.

Kolejny szpital ma kłopoty. Tym razem w Wałbrzychu zakażeni lekarze i pacjenci, po tym jak dyżur pełnił tu chirurg z Wrocławia, u którego potwierdzono koronawirusa.

AKTUALIZACJA 19 KWIETNIA GODZ. 10.36

Na Dolnym Śląsku rekordowa liczba zakażeń padła w piątek. Wtedy biuro wojewody podało, że zaraziły się 74 osoby. Dziś (niedziela) poinformowano o 65 nowych zakażeniach. To mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, jeleniogórskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. W regionie zakażonych jest 1014 osób, 28 osób zmarło. Szpital w Oleśnicy sparaliżowany. Działa tylko oddział ginekologiczno-położniczy. Pozostałe zamknięto po tym, jak testy wykazały zakażenie 9 osób - ośmiu pacjentów i lekarza, który przyjmował w szpitalnej izbie przyjęć. - Mamy problem. Wiemy, że ten lekarz przyjmował pacjentów nie tylko w Oleśnicy. Lekarz pracował także w szpitalu EMC w Ząbkowicach Śląskich, w Brzeskim Centrum Medycznym i w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Na kwarantannę mogą być skierowane setki osób - lekarze, personel i pacjenci tych szpitali.

AKTUALIZACJA 18 KWIETNIA GODZ. 21.00

Na Dolnym Śląsku już 948 osób jest zakażonych wirusem z Chin. 28 zmarło. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w kraju chorują 8742 osoby. Zmarło już 348 osób.

13 nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowi chorzy to mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, oleśnickiego i wałbrzyskiego. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w kraju przybyło 179 zakażonych. Kolejnych 9 osób zmarło.

AKTUALIZACJA 18 KWIETNIA GODZ. 10.40

Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o 43 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w regionie. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, strzelińskiego, trzebnickiego i wrocławskiego. Koronawirus pojawił się w kolejnym szpitalu. 9 osób zakażonych jest w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy Wybrzeżu Pasteura we Wrocławiu. Placówka działa normalnie, bez ograniczeń.

Czytaj także Na Dolnym Śląsku ruszają punkty testowe na koronawirusa drive-thru

AKTUALIZACJA 17 KWIETNIA GODZ.17.48

31 kolejnych zakażeń na Dolnym Śląsku. W ciągu doby liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła o 74. To najwyższy dotychczasowy wynik w naszym województwie. Oznacza to nowy rekord liczby nowych zakażeń w regionie jednego dnia. Nowi chorzy są z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego, górowskiego, jeleniogórskiego, legnickiego i lwóweckiego. W kraju zmarło kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest jedna osoba z Dolnego Śląska - to 88-letnia kobieta z Bolesławca.

AKTUALIZACJA 17 KWIETNIA GODZ. 16.30 Duże kłopoty w pogotowiu ratunkowym w Jeleniej Górze, gdzie wykryto koronawirusa. Na kwarantannie jest tam 50 osób z personelu medycznego, także ratownicy i kierownictwo. Bezzwłocznie wykonane zostaną testy potwierdzające lub wykluczające zakażenie w załodze. Problem ma również szpital zakaźny w Bolesławcu, gdzie skończyły się miejsca dla chorych. Przebywa tam już 50 osób z koronawirusem. Dodatkowych 10 miejsc byłoby na oddziale chirurgii, ale tam cały personel został wysłany na kwarantannę po tym, jak dziś u 13 osób ujawniono zakażenie. Trwa remont poddasza. W najbliższych tygodniach powstanie tam 15 miejsc. Zamknięto odział neurochirurgii w Wałbrzychu, a na kwarantannę trafiły cztery pielęgniarki. U lekarza z Wrocławia, który pełnił tam dyżur wykryto koronawirusa. Zamknięta jest także neurologia w Legnicy. Przyszły wyniki części osób przebadanych na obecność koronawirusa. U jednej z pacjentek wynik jest pozytywny.

AKTUALIZACJA 17 KWIETNIA GODZ. 12.30

43 nowe zakażenia na Dolnym Śląsku. Potwierdzono je testami u mieszkańców Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów oławskiego, strzelińskiego, oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lwóweckiego i złotoryjskiego. Dobra wiadomość z Wrocławia, wyzdrowiał chirurg ze szpitala przy Koszarowej. To jeden z pierwszych lekarzy zakażonych koronawirusem we Wrocławiu. Po miesiącu od zarażenia przeniesiono go z oddziału intensywnej opieki medycznej na zwykły oddział. Nie wiadomo, jak się zaraził. Koronawirusem zaraziło się sześciu policjantów z Wołowa. Wszyscy leczeni są na kwarantannie domowej. Zapadła decyzja o zamknięciu komendy w Wołowie. Dopóki policjanci nie wrócą do służby, powiat wołowski będzie obsługiwać policja z Lubina. Na Dolnym Śląsku chorują już 862 osoby. 27 zmarło. W kraju, wg danych rządowych, zachorowało już 8214 osób, zmarło 318.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA GODZ. 18.00

Na Dolnym Śląsku jest 36 nowych zakażeń koronawirusem. Od rana przybyło ich więc 55. Nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz powiatach jeleniogórskim, lubańskim, lwóweckim, strzelińskim, trzebnickim, wołowskim i złotoryjskim. O śmierci trzech kolejnych osób z regionu poinformowało MZ. To 79-letnia kobieta z Wrocławia (to pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej) oraz dwie mieszkanki Oleśnicy - 88-letnia i 79-letnia. Do dziś na koronawirusa na Dolnym Śląsku zmarło już 27 osób. Choruje 819.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA GODZ.12.00

W kraju mamy 189 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej, bo aż 62, na Śląsku. W naszym województwie, wg danych Ministerstwa Zdrowia zachorowało kolejnych 19 osób. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego,milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego.



7771 tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 292 osoby zmarły (kolejne 6 osób to mieszkańcy: Raciborza, Starachowic, Gdańska, Tychów, Jarosławia i Wysokiego Mazowieckiego.

783 to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 25 osób zmarło

Koronawirus w starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Chora jest naczelniczka wydziału organizacyjnego. Wszystkie wydziały starostwa zostały zamknięte, w tym wydział komunikacji i geodezji. Dwie nowe osoby (łącznie to już 32 zakażonych), zakażone koronawirusem w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Caritasu w Jeleniej Górze. W ostatnich dniach zakażenie ujawniono tam u 30 osób spośród 61 przebadanych z jednego z oddziałów Zakładu. Dwie z nich zmarły. Później badaniu poddano 91 osób z dwóch pozostałych oddziałów jeleniogórskiego Caritasu. Tylko dwie trzeba było izolować z powodu zakażenia.

Czytaj także TOP 10 najgłupszych zachowań Dolnoślązaków w czasie epidemii

AKTUALIZACJA 15 KWIETNIA GODZ. 20.00

10 nowych przypadków koronawirusa na Dolnym Śląsku - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażone osoby pochodzą z Jeleniej Góry i Legnicy oraz powiatów bolesławieckiego, lwóweckiego, wrocławskiego, wołowskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego. W Polsce nie żyje kolejnych 18 osób. Do 764 osób wzrosła w środę liczba zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku.

AKTUALIZACJA 15 KWIETNIA GODZ. 11.00

Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry, a także z powiatów bolesławieckiego, górowskiego, jeleniogórskiego, lubińskiego, oleśnickiego, średzkiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. 754 to wg danych wojewody liczba chorych na Dolnym Śląsku, 25 osób zmarło. Wśród osób zmarłych, a zakażonych koronawirusem, jest kolejna pacjentka szpitala przy ul. Koszarowej. Miała 71 lat. To ona jest 25 zakażoną osobą, która zmarła w naszym województwie. Walczyła również z nowotworem. W tym samym szpitalu wyzdrowiała natomiast 90-latka, która pokonała koronawirusa i wyszła do domu. Dziś w kraju mamy 206 nowych zakażeń - poinformowało MZ. Najwięcej, bo aż 67 w Wielkopolsce. Zmarło pięć kolejnych osób. Wszystkie miały choroby współistniejące - zaznaczają w ministerstwie. Najmłodsza ofiara miała 56 lat, najstarsza 86.



W Polsce choruje już 7408 osób, nie żyje 268 - dane rządowe.

AKTUALIZACJA 14 KWIETNIA GODZ. 20.00

W naszym województwie koronawirusem zarażają się 24 osoby na 100 tysięcy mieszkańców – podał Główny Inspektorat Sanitarny. W skali kraju to jest kiepski wynik. Obecnie, choruje u nas 723 osoby. 24 zmarły 153 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia w Polsce. 10 z nich dotyczy Dolnego Śląska. Nowe, potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą mieszkańców Jeleniej Góry oraz powiatów strzelińskiego, wołowskiego, oławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego. Liczba chorych na Dolnym Śląsku wzrosła do 723 osób. W Polsce zmarło kolejnych 12 osób zakażonych koronawirusem. Są też dobre wiadomości. 14 osób na Dolnym Śląsku wyzdrowiało! To dwie kobiety w średnim wieku, młoda i starsza kobieta, 4 mężczyzn w średnim wieku, trzech młodych i dwóch starszych oraz mężczyzna z grupy ryzyka. AKTUALIZACJA 14 KWIETNIA GODZ. 13.00

Najwięcej zakażeń na Dolnym Śląsku jest we Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz w powiecie oleśnickim. Najmniej stwierdzono jak dotąd w powiatach jaworskim, wałbrzyskim, bolesławieckim i polkowickim. We wtorek, 14 kwietnia zdiagnozowano kolejne 4. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów jeleniogórskiego oraz wołowskiego.

Na koronawirusa zmarło sześć kolejnych osób. Wśród nich jest 60-letni Dolnoślązak ze szpitala w Bolesławcu. To pracownik spółki należącej do KGHM. Pracował pod ziemią, w kopalni Polkowice-Sieroszowice na szybie SW-1. W kraju choruje już 7049 osób, 251 zmarło. 713 chorych to mieszkańcy Dolnego Śląska. Nie żyje 24.

Czytaj także Koronaparty Podzamcze. Czyli tak się bawią wałbrzyszanie podczas świąt

AKTUALIZACJA 13 KWIETNIA GODZ. 20:00

12 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek wielkanocny. W kraju liczba zakażonych wzrosła o 260 osób. Zmarło kolejnych 13. Wśród nich 97-letnia kobieta z Jeleniej Góry. Łącznie w Polsce liczba zakażonych to już 6934. Mamy 245 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Na Dolnym Śląsku liczba zakażonych już 709 osób. Ministerstwo nie poinformowało o śmierci 93 - letniego mężczyzny, który zmarł w sobotę w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu. Zakażone osoby z naszego regionu pochodzą z Wrocławia, powiatu wrocławskiego, Jeleniej Góry oraz powiatów: jeleniogórskiego, kłodzkiego, oleśnickiego i strzelińskiego.

AKTUALIZACJA 12 KWIETNIA GODZ. 17.30

Na Dolnym Śląsku jest 37 nowych osób zakażonych koronawirusem. To mieszkańcy powiatów trzebnickiego, oleśnickiego oraz wrocławskiego.W kraju choruje już 6674 osób, 232 osoby zmarły. Na Dolnym Śląsku chorych jest 697 osób, zmarły 22. AKTUALIZACJA 11 KWIETNIA GODZ. 17.50

Biuro wojewody informuje o 3 kolejnych zakażeniach. To dwaj mieszkańcy Wrocławia i 1 osoba z Legnicy. Liczba zakażonych na Dolnym Śląsku osób wzrosła do 660 . AKTUALIZACJA 11 KWIETNIA GODZ. 11:00 Na Dolnym Śląsku jest 20 nowych zakażeń koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą pacjentów z Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów trzebnickiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, dzierżoniowskiego, zgorzeleckiego, wrocławskiego i złotoryjskiego. W Polsce zmarło kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. To 6 osób z Radomia, 4 osoby z Warszawy, dwie ze Starachowic, jedna z Łańcuta i jedna z Tychów.

6088 zachorowało na koronawirusa w Polsce, 195 osób zmarło

657 choruje na Dolnym Śląsku, 19 zmarło Są też dobre wiadomości. 11 kolejnych osób wyzdrowiało na Dolnym Śląsku. To dziecko, starsza kobieta, 3 młode kobiety, młody mężczyzna i 2 mężczyzn w średnim wieku. AKTUALIZACJA 10 KWIETNIA GODZ. 20:00

Na Dolnym Śląsku jest dziewięć nowych zachorowań – podało po południu Ministerstwo Zdrowia. W naszym regionie ujawniono ich już 637 osób zakażonych. Ministerstwo poinformowało o śmierci 2 osób z Dolnego Śląska – 75 – latka z Wrocławia i 71 letniej kobiety z Bolesławca. Zgon mężczyzny, który zmarł w szpitalu przy Koszarowej, odnotowywaliśmy już dziś rano. Łącznie na Dolnym Śląsku odnotowano zakażenie aż 69 osób. W tym, 29 to podopieczni i pracownicy ośrodka Caritasu w Jeleniej Górze. Są też nowi chorzy we Wrocławiu i powiecie trzebnickim. W całej Polsce resort odnotował 213 nowych zachorowań. Wszystkich zakażonych koronawirusem w kraju jest już 5955 osób. W tym odnotowano 181 przypadków śmiertelnych.

AKTUALIZACJA 10 KWIETNIA GODZ. 10.00

Aż 60 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Nowych chorych zdiagnozowano we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono również w powiecie strzelińskim, jeleniogórskim, lubańskim, kłodzkim, oławskim, dzierżoniowskim, oleśnickim, wałbrzyskim i lwóweckim. Liczba osób z koronawirusem na Dolnym Śląsku wzrosła już do 628. W czwartek poinformowano o trzech nowych ofiarach śmiertelnych koronawirusa na Dolnym Śląsku - wszyscy to pacjenci szpitala w Bolesławcu. To 78-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni: 78-letni i 58-letni. Pacjenci ci mieli rozsiany nowotwór oraz inne choroby. 5742 - tyle osób, według ministerstwa, zachorowało na koronawirusa w Polsce, 175 osób zmarło 628 - to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 18 osób zmarło AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ 19.00

8 kolejnych osób z koronawirusem na Dolnym Śląsku. To osoby z powiatów: górowskiego, lubańskiego, lubińskiego, oławskiego, lwóweckiego, dzierżoniowskiego, złotoryjskiego i legnickiego.

AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 13.40

Premier Mateusz Morawiecki: Przedłużamy wszystkie obowiązujące obostrzenia. Eksperci potwierdzają, że one działają dobrze. Do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach.

Do 26 kwietnia przedłużamy przerwy w szkołach i wstrzymanie ruchu lotniczego. Podtrzymujemy również zamknięcie granic i obowiązkową kwarantannę. Wielu z nas jest zmęczonych społeczną kwarantanną, ale bez zastosowania odpowiednich środków na dłużej ryzykowalibyśmy, że wirus będzie się rozprzestrzeniał. Premier zaapelował również do Polaków, aby Wielkanoc spędzili w gronie jedynie najbliższej rodziny, z którą mieszkają na co dzień. Ogłosił też, że przesunięte zostaną terminy maturalne, choć dokładna, nowa data nie została jeszcze podana.

Przed nami decydująca faza walki z koronawirusem. Jestem przekonany, że przedłużenie restrykcji, pozwoli nam wracać szybciej do nowej rzeczywistości. Nie odbędą się też majowe matury i egzaminy ósmoklasisty. Odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. O dokładnym terminie uczniowie zostaną poinformowani trzy tygodnie wcześniej. - Te daty nie są ostateczne. Niektóre mogą zostać jeszcze przedłużone. Po świętach chcemy przedstawić plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej - zastrzegł szef rządu.

Minister Zdrowia: Gdybyśmy nie wprowadzili tych ograniczeń, mielibyśmy 50 tysięcy chorych więcej. Od czwartku obowiązek noszenia masek! Od przyszłego czwartku wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej - zapowiedział minister Łukasz Szumowski. AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 10.20

Jest 21 nowych chorych na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, trzebnickiego, wrocławskiego i jeleniogórskiego. Na Dolnym Śląsku jest 560 zachorowań. W kraju przybyło 123 zakażonych. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące" - przekazuje MZ.

W Polsce choruje 5341 osób. Nie żyją 164.

Czytaj także Jak najbezpieczniej zrobić zakupy na Wielkanoc

AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ. 9.50 W kraju wyzdrowiały już 284 osoby. Wśród nich pięć z Dolnego Śląska. - To dwie starsze kobiety, kobieta w średnim wieku oraz młody mężczyzna i mężczyzna w średnim wieku. Są to osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2, a których kolejne testy laboratoryjne okazały się ujemne - informuje biuro wojewody.

W naszym województwie, wg. najnowszych danych, koronawirusa stwierdzono u 539 osób. W kraju choruje 5205, 159 nie żyje. AKTUALIZACJA 8 KWIETNIA GODZ. 13.20

Dziś na Dolnym Śląsku przybyło 12 nowych zakażeń koronawirusem. Nowo zdiagnozowane osoby to mieszkańcy Wrocławia i powiatów: głogowskiego, trzebnickiego, lubińskiego, bolesławieckiego, oławskiego, strzelińskiego i trzebnickiego. Zakażonych jest 539 osób. W kraju mamy 152 nowe przypadki zakażenia. W sumie zakażonych jest 5000 osób. Umarło 136. Wyzdrowiały 222. Wśród ozdrowieńców są też mieszkańcy Dolnego Śląska. Kilka osób wyzdrowiało we Wrocławiu.

Świetne informacje dotarły ze szpitala przy Koszarowej. Wojewoda Dolnośląski poinformował dziś, że jedną z kobiet, która była zakażona koronawirusem, a teraz testy wyszły negatywnie, jest starsza osoba. Kobieta, która wyzdrowiała, zalicza się do tzw. grupy ryzyka, czyli osób powyżej 65 roku życia. Jest mieszkanką powiatu legnickiego. Poprawia się stan zdrowia chirurga ze szpitala przy Koszarowej. Powoli wraca do zdrowia.Wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale nie ma już koronawirusa. Na OIOM-ie jest z powodu chorób współistniejących. Zdrowieje także dwóch pacjentów hospitalizowanych w Wałbrzychu - po czym poinformował kilka dni temu prezydent miasta i lekarz z tamtejszego szpitala. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie – wszyscy mieli choroby współistniejące oraz 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu" - brzmi dzisiejszy komunikat MZ.

Czytaj także Od czwartku nowe zakazy w kraju w związku z koronawirusem?

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA GODZ.18.00

Wśród 20 kolejnych zakażonych osób są mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatów strzelińskiego, milickiego, średzkiego, kłodzkiego, wołowskiego oraz górowskiego.

W kraju choruje już 4666 osób. 129 zmarło. O 18 kolejnych zgonach poinformowało właśnie ministerstwo. Wśród nich, jedna osoba jest z Dolnego Śląska. To zaledwie 46-letni mieszkaniec z Legnicy. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy, 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta ze szpitala w Pleszewie, 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie, 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni ze szpitala w Poznaniu, 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu" - czytamy w rządowym raporcie.

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA, GODZ. 11:00

19 kolejnych osób zmaga się z koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowi pacjenci, o których dziś poinformował Wojewoda Dolnośląski to mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów trzebnickiego, jeleniogórskiego, górowskiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, lubińskiego i oleśnickiego. Choruje już 507 osób na Dolnym Śląsku, zmarło 14. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie oraz 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące.

W kraju przybyło dziś 119 chorych. W sumie z COVID 19 zmagają się 4532 osoby w Polsce, 111 zmarło. AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ.19:00

Jest 11 nowych osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku. To osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów ząbkowickiego, oleśnickiego i wołowskiego. Nie żyją kolejni Dolnoślązacy. To 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 7 innych ofiarach. Nie żyje 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu oraz 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu.

4413 pacjentów zachorowało w kraju

107 nie żyje AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ. 17:00

Do 24 osób wzrosła liczba zakażonych pacjentów z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy placu Hirszfelda we Wrocławiu. Koronawirusa ma troje pacjentów i 21 osób z personelu. To drugie, po szpitalu płucnym z ulicy Grabiszyńskiej, epicentrum koronawirusa we Wrocławiu. W Dolnośląskim Centrum Onkologii jako pierwsi zakazili się: lekarz i dwie pielęgniarki. Przebadano cały personel. - Nikt nie wykazywał typowych objawów, ale przebywają na kwarantannie poza szpitalem. Typowych dla zakażenia objawów nie mają też pacjenci, u których wirusa stwierdzono. AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA, GODZ. 12.00

Po naprawdę złych wiadomościach z niedzieli, gdzie na Dolnym Śląsku przybyło 61 chorych, a w kraju ogółem 475. Dziś sytuacja wygląda nieco lepiej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało jak dotąd o 99 zachorowaniach, w tym 9 na Dolnym Śląsku. Chorzy to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: milickiego, trzebnickiego i jeleniogórskiego.

Niestety, zmarły kolejne osoby. Są to 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu i 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. Co warto odnotować, 61-latek to mężczyzna, o którym już pisaliśmy. Zmarł 30 marca, ale wtedy Ministerstwo Zdrowia nie zaliczyło go do ofiar koronawirusa. Podawano, że zmarł przez rozległy nowotwór. 6 osób we Wrocławiu zostało wyleczonych we Wrocławiu.



W kraju zakażonych koronawirusem jest 4201 osób. Zmarło 98.

Na Dolnym Śląsku zakażonych jest 477 osób. Zmarło 12.

AKTUALIZACJA 5 KWIETNIA, GODZ. 18.00 Wśród 41 nowych chorych z Dolnego Śląska są osoby z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów oleśnickiego, wołowskiego, bolesławieckiego, ząbkowickiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego, oławskiego,lubańskiego, lubińskiego i zgorzeleckiego. Na Dolnym Śląsku jest 468 zakażonych osób z potwierdzonymi testami laboratoryjnymi. Dziś na Dolnym Śląsku zdiagnozowano rekordową liczbę chorych. To aż 61. Poinformowano o śmierci czterech.

Równie rekordowa jest liczba zachorowań w kraju. To 475 nowych zachorowań, potwierdzonych testami - o których w dwóch komunikatach poinformowało ministerstwo. Oto drugi komunikat z ostatniej chwili. "Mamy 268 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą:

67 osób z województwa łódzkiego,

66 osób z woj. mazowieckiego,

41 osób z woj. dolnośląskiego,

29 osób z woj. wielkopolskiego,

17 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

9 osób z woj. podlaskiego,

8 osób z woj. lubelskiego,

8 osób z woj. małopolskiego,

8 osób z woj. pomorskiego,

5 osób z woj. podkarpackiego,

4 osób z woj. opolskiego,

3 osób z woj. śląskiego i

3 osób z woj. zachodniopomorskiego. ❗ Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci kolejnych dziesięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu

W sumie liczba zakażonych koronawirusem 4102. Zmarły 94 osoby" - brzmi komunikat Ministerstwa Zdrowia. AKTUALIZACJA 5 KWIETNIA, GODZ. 11:30 W kraju potwierdzono dziś zakażenia u kolejnych 207 osób. "Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju " - napisało Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym komunikacie. 20 nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - poinformowało dziś biuro Wojewody Dolnośląskiego. Wśród osób zakażonych są mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów średzkiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, oleśnickiego, głogowskiego, lubińskiego, trzebnickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale infekcyjnym są dwie z nich. Na Dolnym Śląsku choruje 427 osób.

AKTUALIZACJA 4 KWIETNIA, GODZ. 21:00

W Polsce są 124 nowe zakażenia koronawirusem, w tym 7 na Dolnym Śląsku - podało ministerstwo zdrowia. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia oraz powiatów dzierżoniowskiego i lwóweckiego. W oficjalnych raportach jest informacja o 6 nowych ofiarach śmiertelnych: to 75-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Bytomiu, 85-letnia kobieta ze szpitala w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna ze szpitala w Ostródzie oraz 81-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. U dwóch ratowników z wrocławskiego pogotowia ratunkowego potwierdzono zakażenie. Informacja wyszła na jaw, gdy Gazecie Wrocławskiej przekazali ją pracownicy bojący się o bezpieczeństwo. Ratownicy błagają o testy. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 11:30

Z ostatniego komunikatu, który otrzymaliśmy z biura Wojewody Dolnośląskiego wynika, że na Dolnym Śląsku zdiagnozowano i potwierdzono laboratoryjnie 400 zakażeń koronawirusem.

Najwięcej osób choruje w stolicy Dolnego Śląska. Tam liczba zakażonych mieszkańców wzrosła do 158, powiatu wrocławskiego - do 29, powiatu oleśnickiego - 27, powiatu lubańskiego - do 23, a powiatu lubińskiego - 21. Na Dolnym Śląsku broni się już tylko Legnica. Nie ma ani jednego przypadku koronawirusa wśród mieszkańców. W piątek zmarło 5 kolejnych osób w kraju. To 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta oraz 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Dziś, w sobotę 4 kwietnia otrzymaliśmy informację o śmierci kolejnych dwóch osób. Nie żyje 67-letnia kobieta z Częstochowy i 88-letnia kobieta hospitalizowana w Raciborzu, która miała choroby współistniejące.

Dziś w kraju przybyło 120 chorych, nie było wśród nich mieszkańców Dolnego Śląska. Poniżej mapa zakażeń w naszym regionie wg. ostatnich, oficjalnych danych.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 17.45

27 nowych przypadków zakażenia na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, oleśnickiego, wołowskiego, głogowskiego, ząbkowickiego, lwóweckiego i lubańskiego. Liczba osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku to 384.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ.17.25

Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie o kolejnych, 117 osobach zakażonych osobach w kraju, w tym 27 z Dolnego Śląska. Tylko dziś w Polsce przybyło 320 zakażeń koronawirusem. 46 na Dolnym Śląsku. Komunikat MZ:

Mamy 117 nowych przypadków zakażenia, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą:

37 osób z woj. mazowieckiego,

27 osób z woj. dolnośląskiego,

23 osób z woj. małopolskiego,

8 osób z woj. podlaskiego,

7 osób z woj. wielkopolskiego

4 osób z woj. podkarpackiego,

3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

2 osób z woj. pomorskiego oraz

1 osoby z woj. opolskiego. ❗ Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 3266, 65 nie żyje. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 12.20

Pierwsza śmierć zakażonego koronawirusem w powiecie kłodzkim. Nie żyje mężczyzna z Lewina Kłodzkiego. Zmarł wczoraj, a dzisiejsze wyniki próbek wykazały, że był zakażony koronawirusem.

Mężczyznę wczoraj przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Polanicy-Zdroju. Teraz ratownicy medyczni, którzy mieli z nim kontakt, a także obsługa SOR-u (10 osób), zostali poddani kwarantannie. SOR jest obecnie zamknięty do odwołania. W powiecie kłodzkim jest 14 oficjalnie odnotowanych przypadków koronawirusa. Są to mieszkańcy Kudowy-Zdroju (10), Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju i Ołdrzychowic Kłodzkich i mieszkaniec Lewina Kłodzkiego. Tylko w czwartek zdiagnozowano sześć nowych przypadków. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 10.00

19 nowych zachorowań na Dolnym Śląsku. Zakażone, zdiagnozowane pozytywnym testem osoby, to mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry oraz powiatów: lubińskiego, legnickiego, wołowskiego, średzkiego, milickiego,wrocławskiego i lubańskiego.

- Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące - informuje Ministerstwo Zdrowia. AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA, GODZ. 8:00

Ciężka sytuacja w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie. Izba przyjęć i pogotowie ratunkowe nieczynne do odwołania. Wszystko przez pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u ratownika medycznego. Więcej przeczytacie tutaj:

Czytaj także Izba przyjęć i pogotowie ratunkowe szpitala w Dzierżoniowie nieczynne do odwołania

AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 21.22

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem. Na Dolnym Śląsku jest 338 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 2692/51 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja - 4875,

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –2309,

liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 231.



MAPA ZAKAŻEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU!

NAJNOWSZE DANE Z MINISTERSTWA, ZNOWU ŚMIERĆ KILKU OSÓB

AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 17.00

Osiem nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku. 59 w kraju, gdzie zmarło pięć kolejnych osób. "Są to: 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77- letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo nie poinformowało jak dotąd o śmierci 70-letniej kobiety zakażonej koronawirusem, która zmarła nad ranem w szpitalu przy ul. Koszarowej. W kraju zachorowały już 2692 osoby. 51 zmarło. Pojawiło się nowe, duże ognisko koronawirusa we Wrocławiu, gdzie chorują lekarze. Oprócz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej, chorują także lekarze z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy pl. Hirszfelda. W szpitalu zakażenie stwierdzono u 19 osób, w tym trzech pacjentów. Przebadano 360 osób. Do końca tygodnia zamknięty jest oddział chirurgii onkologicznej. AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA, GODZ. 11.20

Mamy 79 nowych przypadków zakażenia potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 14 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. pomorskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz 1 osoby z woj. świętokrzyskiego.

Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch osób zakażonych koronawirusem: 59-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach oraz 88-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące. Zakażonych koronawirusem są 2633 osoby, 45 nie żyje. AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA, GODZ. 21.40

Aż 134 nowe zakażenia w kraju. Aż 28 na Dolnym Śląsku. Są nowi zakażeni w Wałbrzychu. Na Dolnym Śląsku zakażonych koronawirusem jest aż 326 osób. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry oraz powiatów: jaworskiego, polkowickiego, górowskiego,kłodzkiego, lubińskiego, legnickiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i lubańskiego - informuje biuro wojewody dolnośląskiego.

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA, GODZ. 14.45

20 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Koronawirusa wykryto u osób z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów górowskiego, lubińskiego, dzierżoniowskiego, oleśnickiego, strzelińskiego i wrocławskiego. Na dolnym Śląsku zakażonych jest 298 osób.

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA GODZ. 13.36

W środę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał wyniki testów jednego z lekarzy na co dzień pracujących na oddziale neurochirurgi. Jest zarażony koronawirusem. Koronawirus pojawił się na oddziale neurochirurgii znajdującym się w budynku głównym legnickiego szpitala.Oddział zamknięto, a pacjenci, lekarze i pielęgniarki zostają na miejscu. Każdy będzie miał przeprowadzony test.

Wiadomo, że pozostałe osoby, które miały styczność z zakażoną osobą pozostają w kwarantannie domowej.

1 KWIETNIA AKTUALIZACJA godz. 12.33

Dzieci były hospitalizowane w szpitalu przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu ze względu na COVID 19. Wyniki kolejnych testów, które właśnie ujawniono, okazały się negatywne. Dziś rano poinformowano również o 4 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, jeleniogórskiego i głogowskiego. W sumie na Dolnym Śląsku choruje 278 osób. Cztery osoby zmarły. W Dolnośląskich Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu zakażone są już 53 osoby. Wśród nich 41 osób to personel medyczny. 2 kwietnia szpital zamierza wznowić przyjęcia na oddziale onkologicznym z chemioterapią. Zamknięta jest pulmonologia, którą przeniesiono do izolatorium w Obornikach Śląskich. W głogowskim szpitalu zmarła 65-letnia kobieta. Pacjentkę przywieziono na SOR z dusznościami. Dziś rano miały być pobrane wymazy na test pod kątem koronawirusa, ale w nocy stan kobiety pogorszył się i została podłączona pod respirator.

W nocy w Polsce zmarły dwie kolejne ofiary koronawirusa. To 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w kraju to 2347 osób. 35 nie żyje.

AKTUALIZACJA 31 MARCA GODZ 18.00

Sześć nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - informuje Wojewoda Dolnośląski z 83 nowych w kraju. Nowi chorzy w naszym regionie pochodzą z Wrocławia, powiatów wrocławskiego, lubińskiego oraz trzebnickiego. Nie żyje 32 chorych na COVID-19. Ostanie tragiczne doniesienia dotarły do nas z Tych. Tam zmarła 70-letnia kobieta zakażona koronawirusem. W kraju choruje już 2215 osób.

Na Dolnym Śląsku choruje 267 osób (dane z godz. 18:00). Kwarantanną objęto 4630 osób, nadzorem 2429. Hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zakażenia jest 229 osób.

Czytaj także Czterech policjantów z Wałbrzycha na kwarantannie po interwencji w Boguszowie - Gorcach

AKTUALIZACJA 31 MARCA GODZ. 12.50

- Minister Łukasz Szumowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej: Obecnie codziennie mamy 200-250 nowych zakażeń. Wszystkie modele dotyczące przebiegu epidemii mówią o podwajaniu co kilka dni tych przyrostów. Musimy ograniczyć nasze kontakty, żeby ograniczyć przyrosty, ale nie o 50 proc. tylko o 80-90 proc.

Komunikat z dziś: Mamy 77 nowych przypadków zakażenia, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 27 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 9 z woj. świętokrzyskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i okolice) i 3 z woj. pomorskiego. Zakażonych koronawirusem są już 2132 osoby, 31 nie żyje. AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ. 16.00

79 nowych przypadków zakażenia - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie ma wśród nich mieszkańców Dolnego Śląska. Liczba osób zakażonych w kraju 1984. 26 nie żyje, w tym cztery na Dolnym Śląsku. Wyzdrowiała pacjentka z Wrocławia!

Wyzdrowiała jedna z pierwszych chorych we Wrocławiu - 74-letnia wrocławianka, która od kilkunastu dni przebywała w szpitalu przy Koszarowej. Trafiła tam w poważnym stanie. Najpewniej zaraził ją zięć, który na kilka dni przyjechał z USA. Po przywiezieniu jej do szpitala była długo w poważnym stanie. Później systematycznie zaczął się on poprawiać. Najnowsze testy wykazały, że nie ma już koronawirusa. Wcześniej w szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna - ojciec Amerykanina, który przywiózł wirusa do Wrocławia.

AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ. 13.00

43 nowe przypadki zakażenia w Polsce. Choruje już 1905 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i i okolice), 8 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. lubelskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. "Nie żyją kolejne zakażone koronawirusem osoby. 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby " - informuje Ministerstwo Zdrowia. W szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu zmarł w nocy 60-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Miał rozsiany nowotwór, dlatego prawdopodobnie nie zostanie zaliczony do osób, które zmarły bezpośrednio z powodu koronawirusa. W sobotę wieczorem zmarła z kolei pacjentka izolatorium przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 20.35

20 kolejnych przypadków zachorowania na Dolnym Śląsku. Do szpitala we Wrocławiu trafiły 3 osoby, do szpitala w Wałbrzychu 1. Pozostałe są w izolacji domowej. To osoby z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, strzelińskiego, lubańskiego świdnickiego, górowskiego i lubińskiego.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ.17.00

Dwie kolejne ofiary koronawirusa zmarły w niedzielę: w Bytomiu i Raciborzu. To 75-letni i 82-letni mężczyźni. Na Dolnym Śląsku liczba zakażonych koronawirusem osób wzrosła do 214. W sobotę zakażenie potwierdzono u 21 osób z naszego regionu. Wieczorem okazało się, że chorzy są kolejni pracownicy szpitala przy ul. Grabiszyńskiej. W niedzielę zakażenie wykryto u pielęgniarki ze szpitala Latawiec w Świdnicy. 26 osób z oddziału, na którym pracowała, jest na kwarnatannie.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 11:00

W Polsce mamy 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. opolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 6 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i podlaskiego.

Jak informuje MZ, w szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Zakażonych jest już 1717 osób, 19 nie żyje.



Na Dolnym Śląsku choruje 214 osób, cztery nie żyją. Kwarantannie poddanych zostało część lekarzy i personelu medycznego z wałbrzyskiego OIOM-u o pulmonologii, bo mieli kontakt z personelem medycznym wrocławskiego szpitala na Grabiszyńskiej. Nowi chorzy pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, wrocławskiego, oleśnickiego i milickiego. AKTUALIZACJA 28 MARCA GODZ. 12.20

Szpital chorób płuc przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu to miejskie epicentrum koronawirusa. Spośród 193 dotychczasowych zakażeń na Dolnym Śląsku aż 33 dotyczy pracowników i pacjentów tego szpitala. Chorzy są lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownica kuchni. Co kilka godzin na jaw wychodzi kolejne zakażenie. Kilkadziesiąt osób ze szpitala wciąż czeka w kwarantannie na wyniki swoich badań. Nie pracuje oddział pulmonologiczny i OIOM. Wstrzymano planowe zabiegi.



W Polsce choruje już 1436 osób, szesnaście osób zmarło

194 - to liczba chorych na Dolnym Śląsku, cztery osoby zmarły

AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ.18.30

Jest 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Wszystkie nowo zdiagnozowane osoby poddane zostały izolacji domowej. Pochodzą z powiatów: górowskiego, lubańskiego, trzebnickiego i z Wrocławia. Jak informuje biuro wojewody, na Dolnym Śląsku choruje 189 osób (4 nie żyją). 4535 jest na kwarantannie, 2967 objęto nadzorem epidemiologicznym. W kraju choruje 1340 (16 osób zmarło). **Zobaczcie też jaka sytuacja na wałbrzyskiej porodówce, to szpital z III stopniem referencyjności, gdzie trafiają pacjentki z całego regionu, nie tylko ciężarne

Czytaj także Mamy noworodków w Wałbrzychu mogą je oglądać przez wideokonferencję!

** AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ.14.20

174 to liczba chorych na Dolnym Śląsku, cztery osoby zmarły

Jest 9 nowych zachorowań - wszyscy hospitalizowani (siedem osób we Wrocławiu 1 w Bolesławcu)

AKTUALIZACJA 27 MARCA GODZ. 11.30

W izolatorium dla zakażonych koronawirusem chorych w Obornikach Śląskich zmarł w czwartek 66-letni mężczyzna. Chorował onkologicznie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci, wiadomo jednak że mężczyzna był zakażony koronawirusem. Również w czwartek w szpitalu przy ul. Koszarowej zmarła kobieta, którą chwilę wcześniej pogotowie przywiozło z objawami koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, czy była zakażona. Pogorszył się stan chirurga ze szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Zakażony koronawirusem od kilku dni w ciężkim stanie przebywa na OIOM-ie.

Jak podaje dziś Ministerstwo Zdrowia, w kraju są 23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Dotyczą: 4 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 3 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z pomorskiego oraz 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem 1244, 16 nie żyje, w tym cztery na Dolnym Śląsku. AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 18.00

W kraju chorują już 1163 osoby, 165 na Dolnym Śląsku. Jeden z ośmiu nowych chorych leczony jest w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Pozostałe leczą się w domach.

AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 14.05

O 109 nowych chorych w kraju poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Na Dolnym Śląsku jest siedem kolejnych zakażonych osób. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 14 osób z woj. łódzkiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego (trzy w szpitalu we Wrocławiu, cztery na kwarantannie domowej), 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. małopolskiego oraz po 1 osobie z woj. opolskiego i podkarpackiego" - brzmi komunikat z godz. 14.00.

Zakażonych koronawirusem jest 1120 osób, 14 nie żyje. Na Dolnym Śląsku choruje 157 osób, cztery zmarły. AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ.12.10

W krytycznym stanie jest 70-letni pacjent z Oławy, który walczy o życie na OIOM-ie. Nie wiadomo, gdzie zakaził się koronawirusem. Służby wojewody informują, że przyczyną śmierci 71-latka, który zmarł wczoraj rano w szpitalu przy ulicy Koszarowej, była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia zaliczało jego śmierć, do liczby zgonów osób z koronawirusem. "Jesteśmy zmuszeni do sprostowania" - napisały służby wojewody.

AKTUALIZACJA 26 MARCA; GODZ. 11:00

66-latek z Wrocławia jest pierwszą osobą wyleczoną z koronawirusa. Ze szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oprócz niego wypisano też siedem innych osób - dalej mają koronawirusa, ale będą leczeni w domu. Dziś po godzinie. 10.00 Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce są 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Nie było wśród nich osób z Dolnego Śląska. Najwięcej - 9 odnotowano na Lubelszczyźnie. Nie żyje 15 osób, ostatnia ofiara to 67-latek z Koszalina. W Kaliszu zmarł także pacjent z koronawirusem, ale jak podano, z innych przyczyn.

AKTUALIZACJA 25 MARCA; GODZ. 17:57

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w kraju mamy 74 nowe przypadki zakażenia, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Dotyczą: 39 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. zachodniopomorskiego, woj. opolskiego i małopolskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące" - alarmuje MZ.



Z informacji przekazanych przez służby Wojewody Dolnośląskiego wynika, że wśród pięciu nowych zakażonych koronawirusem osób są trzy, które trafiły do szpitala we Wrocławiu, 1 do szpitala w Bolesławcu i 1 na kwarantannie domowej. Na kwarantannie jest na Dolnym Śląsku 4114 osób

Pod nadzorem sanepidu 2949 osób

choruje 150 osób W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1031 osób, 14 nie żyje, 5 z Dolnego Śląska.

25 MARCA 2020 ROKU NIE ŻYJE 5 ZAKAŻONYCH OSÓB Z DOLNEGO ŚLĄSKA Dziś zmarł kierowca z PKS Tour z Jeleniej Góry. Był hospitalizowany w Bolesławcu. To piąta ofiara koronawirusa na Dolnym Śląsku. Dziś w nocy zmarło też dwoje innych pacjentów we Wrocławiu. To 41-letni mężczyzna i 71-latek. Zakażonych jest 145 osób na Dolnym Śląsku (dane z godz. 13.30).

71-letni kierowca PKS Tour Jelenia Góra, u którego kilka dni temu wykryto koronawirusa. Zmarł w szpitalu w Bolesławcu, był mieszkańcem Jeleniej Góry. Zanim trafił do szpitala, woził pasażerów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Sanepid, szukał osób które między 9 a 13 marca kursowały na tej trasie autobusem. Kierowca do szpitala trafił 13 marca, wcześniej przez kilka dni leczył się na własną rękę. Dziś w nocy zmarło dwóch pacjentów we Wrocławiu. To 41-letni pacjent ze szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Nie wiadomo, skąd pochodził mężczyzna. Szpital nie ujawnił, skąd pochodzi mężczyzna. 71-latek, który także zmarł w szpitalu przy ulicy Koszarowej to mieszkaniec wsi w gminie Trzebnica. Do 10 marca dość przebywał w szpitalu w Miliczu. Nie podejrzewano u niego koronawirusa. Przez ostatnie dni był w domu. We wtorek źle się poczuł i na własną rękę dotarł do szpitala przy Koszarowej. Lekarze pobrali wymazy, wyników jeszcze nie ma.

Przypomnijmy, że na Dolnym Śląsku hospitalizowano jeszcze dwóch innych pacjentów z koronawirusem, którzy nie żyją. 57-letni mieszkaniec Szczawna -Zdroju, który zgłaszał się do szpitala, ale nie został przyjęty. Po kilku dniach wrócił do niego, a testy wykazały koronawirusa. Mężczyzna na oddział trafił 16 marca, zmarł 17 marca.

Pierwszą ofiarą koronawirusa na Dolnym Śląsku był 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu i miał choroby współistniejące. W kraju na dzień 25 marca 2020 roku zmarło już 13 osób. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia o godz. 13.30 wynika, ze choruje 957 osób. Spośród 11 Dolnoślązaków, u których dziś przed południem wykryto koronawirusa, 4 są z Wrocławia (2 kobiety i 2 mężczyzn w średnim wieku), 5 z Lubina (mężczyźni w średnim wieku) i po jednej z powiatu średzkiego (kobieta w średnim wieku) oraz z Lwówka Śląskiego (młoda kobieta).