Pacjent zaatakował ratowników i zdemolował karetkę. Wieźli go do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu

W poniedziałek (27 kwietnia) wieczorem karetka pogotowia została wezwana do mieszkańca Wołowa. Na miejsce przyjechała też policja, bo mężczyzna był agresywny i pobudzony. Zdecydowano, że musi zostać przewieziony do szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Tam okazało się, że mężczyzna jest objęty kwarantanną, z powodu kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem. Wcześniej nie mówił o tym lekarzowi i ratownikowi. Zapadła decyzja o przewiezieniu go do szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej.

W drodze agresywny pacjent zaatakował załogę karetki pogotowia. Najpierw użył gazu pieprzowego, a potem , zdemolował karetkę i wybił szybę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uspokoili go dopiero policjanci.

Mężczyzna, z powodu stanu zdrowia, przebywa obecnie w szpitalu. Kiedy wyzdrowieje, sprawą zajmie się prokuratura.

