KORONAWIRUS. Wrocławscy naukowcy pracują nad szczepionką. Kiedy będziemy bezpieczni?

Kiedy może pojawić się szczepionka na koronawirusa?

Jeżeli by zaczynać od początku, to jest wiele lat oczekiwania. Ale patrząc na to, że rożne zespoły zaczynały pracę nad tą szczepionką w różnych okresach, może to być szybciej: pół roku, może szybciej. Pamiętajmy, to jest to nowy wirus, musimy mieć nowe podejście - powiedział portalowi GazetaWroclawska.pl profesor Andrzej Gamian, kierownik Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu