Koronabus. Na Dolnym Śląsku ruszyły testy na koronawirusa wśród personelu szpitala. ZOBACZ ZDJĘCIA Z BADAŃ

W tym celu do Głogowa przyjechał specjalny „koronabus". Pracownicy ALAB-u pobierają w nim próbki od personelu szpitala. W poniedziałek badania na koronawirusa przeszli m.in. pracownicy SOR-u. W kolejnych dniach mają być kontynuowane. W sumie w Głogowie przebadanych zostanie 200 pracowników szpitala.

– Co ważne, nie są to tak zwane szybkie testy. Są przez to dużo dokładniejsze – mówi prezes głogowskiego szpitala Edward Schmidt, który nie ukrywa, że cieszy się z akcji fundacji.

W całym kraju przebadanych zostanie kilka tysięcy pracowników szpitali. Na Dolnym Śląsku akcja obejmie też szpitale w Wałbrzychu, Legnicy oraz Wrocławiu.

1.5 mln złotych na testy

Fundacja TVN „Nie jesteś sam" prowadzi akcję we współpracy z Amazonem, który przekazał na ten cel 1,5 mln złotych. W sumie pozwoli to na przebadanie 3400 pracowników służby zdrowia w całym kraju. Ma to dać im poczucie bezpieczeństwa dla ich rodzin.