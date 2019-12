Kolejowe przystanki na żądanie już są na Dolnym Śląsku! Jak to działa?

Czasami pociąg Kolei Dolnośląskich muszą się zatrzymywać na stacjach i przystankach, gdzie nikt nie wsiada, ani nie wysiada. To strata czasu i pieniędzy. Lokalny przewoźnik chce to zmienić i pilotażowo wprowadził na Dolnym Śląsku testy kolejowego przystanku na żądanie. Jak to działa w praktyce? Czytaj na kolejnym slajdzie

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse