Kolej sprzedaje mieszkania we Wrocławiu. Naprawdę atrakcyjne lokalizacje [ZDJĘCIA, CENY] Mateusz Różański

Polskie Koleje Państwowe SA. mają w swoich zasobach szereg nieruchomości we Wrocławiu, które są wystawione na sprzedaż. Większość wymaga remontu, jednak tę niedogodność może nadrobić ich lokalizacja oraz co najważniejsze... cena. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz mieszkania, które należą do kolejowej spółki i są obecnie wystawione na sprzedaż.