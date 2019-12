KOLĘDA 2020 WROCŁAW: Księże Małe. Sprawdź, kiedy przyjdzie ksiądz [Księże Małe]

Kolęda, czyli inaczej wizyta duszpasterska, to spotkanie księdza z parafianami. Takie spotkanie ma służyć księdzu do poznania parafian, a parafianom do zbliżenia się do Boga i przypomnienia sobie o najważniejszych religijnych wartościach.

KOLĘDA 2020. Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

ul. Świątnicka 32, 52-018 Wrocław – Księże Małe

30 grudnia, poniedziałek

od godz. 16.00: Blizanowie, Opatowice, Nowy Dom

2 stycznia, czwartek

od godz. 16.00: Trestno

3 stycznia, piątek

od godz. 16.00: Mokry Dwór ul. Sadowa

4 stycznia, sobota

od godz. 10.00: Mokry Dwór ul. Batorego, Cmentarna, Starodworska

