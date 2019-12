KOLĘDA 2020 WROCŁAW. Kiedy przyjdzie do Ciebie ksiądz po kolędzie? [Gądów, Popowice, Kozanów, Pilczyce, Nowy Dwór, Maślice]

Kolęda, inaczej wizyta duszpasterska, to zwyczaj polegający na odwiedzaniu przez księdza swoich parafian. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się zwykle zaraz po świętach Bożego Narodzenia, ale w niektórych przypadkach dopiero po Nowym Roku.

Wizyta duszpasterska ma pozwolić księżom na lepsze poznanie swoich parafian, a ludziom na bliższe poznanie Boga i zbliżenie się do spraw wiary. Notatki o tradycji chodzenia po kolędzie pochodzą już z czasów wczesnego średniowiecza. Jednak zwyczaj ten utrzymuje się do dziś, choć nie wszyscy chętnie otwierają księdzu drzwi.

Do wizyty duszpasterskiej warto się przygotować. Stół należy nakryć obrusem, postawić krzyż (jeżeli nie mamy krzyża do postawienia, to niech chociaż jeden wisi na ścianie) oraz zapalić świece. Dobrze jest mieć również naczynie ze święconą wodą oraz kropidło.

Ksiądz po wejściu do naszego domu błogosławi nam oraz naszemu domowi. Mówi przy tym: „Pokój temu domowi!”, a my odpowiadamy wówczas: „I wszystkim jego mieszkańcom”. W czasie wizyty duszpasterskiej zachowajmy powagę. W mieszkaniu powinien być wyłączony telewizor, komputer, a telefony wyciszone.