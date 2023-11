Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu ma 30 lat. W dzień kolejarza zaprezentuje swoje odnowione zabytki

W kolekcji klubu znajduje się elektryczna lokomotywa, która brała udział w strajku w URSUSIE w Warszawie, blokując wyjazd z zakładu. Ta pomarańczowa maszyna została odrestaurowana przy wsparciu finansowym IPN. W gronie członków klubu jest również pani Barbara Zegarlicka, fotograf stowarzyszenia, posiadająca uprawnienia do prowadzenia parowozu.

- Mimo że zbliża się koniec roku, a aura nie sprzyja, nie zwalniamy tempa - powiedział Michał Wichodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolejnictwa we Wrocławiu. - Z okazji dnia kolejarza, 25 listopada, zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. Nasz skład składa się z wagonów z lat 20. oraz kuszetki z lat 70., pochodzących z zakładu Cegielskiego - informują organizatorzy.

W ramach niespodzianki oferowany jest również przejazd zabytkową koleją. - Opracowaliśmy trzy trasy: jedna prowadzi do Trzebnicy, kolejne dwie do Jelcza i Leśnicy. Projekt nosi nazwę 'Kolejowe Szlaki Dolnego Śląska', a startujemy już 25 listopada z Dworca Głównego we Wrocławiu. Wszystkie informacje oraz możliwość zakupu biletów są dostępne na stronie kskwrocław.pl — zachęca Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu.