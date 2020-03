Klub Protector. Tak się w nim bawiono 14 lat temu. Jesteście na zdjęciach? (GALERIA)

Wielu z nas lubi wracać wspomnieniami do wydarzeń sprzed lat. Dla takich osób przypominamy galerię zdjęć udostępnionych nam przez stronę www.klubprotector.kgb.pl. Tak bawili się głogowianie w klubie Protector w 2006 roku. Do klubu przyjeżdżali wtedy imprezowicze z całego regionu. Od tego czasu sporo się w Głogowie zmieniło. Zapraszamy jednak na podróż w czasie, by przypomnieć sobie imprezowy rok 2006.

