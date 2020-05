Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czy rok szkolny będzie przedłużony? Co z wakacjami?

- Zasady powrotu uczniów do szkół podstawowych i średnich są obecnie opracowywane - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Zapowiedział w poniedziałek rano, że stateczna decyzja o otwarciu szkół w danej gminie będzie należała do samorządów. Zasugerował jednak, że nie wszystkie klasy wrócą do szkół od razu.

Po powrocie do szkół dzieci z młodszych klas będą obowiązywały podobne zasady, jakie zarządzono w przedszkolach - zapowiedział minister. - Jeżeli dzieci przebywają w swojej sali, to ani one, ani nauczyciele nie muszą być w maseczkach - stwierdził szef resortu edukacji. Zasłanianie ust i nosa jest natomiast obowiązkowe dla opiekunów oraz dzieci starszych niż 4 lata w częściach wspólnych budynków i w drodze do i z przedszkola. Takie same zasady będą obowiązywały w szkołach.

Piontkowski zapowiedział, że szczegółowe wymogi oraz data otwarcia szkół będą ogłoszone przez premiera za kilka dni. Mateusz Morawiecki ma też wówczas ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki.