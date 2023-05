KGHM startuje z nowym programem edukacyjnym dla uczniów m.in. z Zagłębia Miedziowego. "Cyfrowa przyszłość miedzi"

Celem programu przygotowanego przez zespół COPI jest zapewnienie rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych w zawodach, w których kompetencje cyfrowe są niezbędne. Branża IT w ostatnim czasie wyszła na pozycje lidera zarówno w kontekście potrzeb pracodawców, jak i pod względem atrakcyjności wynagrodzeń.

- KGHM proponuje uczniom program, który pozwoli m.in. zwiększyć nasz wpływ na kształtowanie lokalnego rynku specjalistów IT. W takiej spółce jak KGHM wykorzystywanie technologii cyfrowych to już codzienność. Chcemy zachęcić młodych ludzi do odkrywania tego świata z nami. Uczestnicy projektu będą mieli szanse na wizyty w oddziałach spółki, praktyki czy staże – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Prezes KGHM dodał, że liczy oczywiście na to, że przyszli absolwenci szkół objętych programem zasilą w przyszłości załogę miedziowej spółki.

Anna Ickiewicz

Program „Cyfrowa przyszłość Miedzi” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: techników, w których funkcjonują klasy o profilu informatycznym oraz liceów ogólnokształcących z kierunkami ścisłymi – przyszłymi potencjalnymi studentami kierunków informatycznych. Chęć współpracy z KGHM wykazało już 8 szkół, to jest ok. 250 uczniów.