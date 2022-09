Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu - kościół o burzliwej historii i słynny mostku. Ciekawostki, historia, dojazd

Katedra św. Marii Magdaleny to duży, położony blisko rynku gotycki kościół. Dawniej była to jedna z dwóch far miejskich, od 1523 roku stał się pierwszą świątynią protestancką we Wrocławiu. Dzisiaj piękny budynek jest katedrą diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP i znakomitym przykładem surowej śląskiej architektury XIV wieku.