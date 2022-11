Karuzela, kolejka i fotobudka. Ile kosztują atrakcje na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Jarmark Bożonarodzeniowy w tym roku jest wyjątkowo bogaty w atrakcje. Naliczyliśmy ich kilkanaście, ale niektóre powtarzają się w różnych częściach Rynku. Mimo że większość z zabaw skierowana jest do najmłodszych, nie oznacza to, że nie korzystają z nich dorośli. Jakie atrakcje czekają na gości tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego? To m.in.:

Christmas House w dużym zielonym domku na pl. Solnym. Znajduje się w nim tor przeszkód dla dzieci. Bilet dla 1 osoby - 20 zł.

Fotobudki porozstawiane w różnych częściach Rynku, pl. Solnego i ul. Świdnickiej. Można zrobić w nich zdjęcie, które od razu zostanie wydrukowane, można je też pobrać za pomocą kodu QR. Koszt to 10 zł za jedną fotografię lub 20 zł za trzy (10x15 cm).

Rzucanie piłką do puszek. Swoją celność można sprawdzić pod zegarem wrocławskiego ratusza. Jeśli trzy rzuty strącą wszystkie puszki, dostaniemy w nagrodę pluszaka lub zabawkę. 1 gra kosztuje 20 zł.

Karuzela z reniferami - za przejażdżkę karuzelą z reniferami zapłacimy 15 zł. Atrakcja znajduje się zaraz przy wejściu z Rynku na pl. Solny.

Kolejka górska „Santa Express", zaraz obok pręgierza. Przeżycie małego dreszczyku emocji kosztuje 15 zł za osobę.

Karuzele dla dzieci z samochodami i postaciami z bajek przy Fontannie Zdrój na Rynku oraz pod pręgierzem. W przypadku pierwszej zapłacimy 12 zł za bilet dla jednej osobę lub 40 zł dla czterech. Bilet na karuzelę pod pręgierzem kosztuje 10 zł za osobę.

Bajkowy Lasek wokół pręgierza, w którym za darmo dzieci posłuchają popularnych bajek.

Fotodomki, czyli pokoiki z białą kanapą to darmowa alternatywa na pamiątkowe zdjęcie.