Kardiolodzy z Wrocławia. Tych specjalistów najczęściej polecają sami pacjenci [NAZWISKA, ADRESY]

Choroby sercowo-naczyniowe (obok nowotworowych) są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce i na świecie. Dlatego niezwykle ważne jest, by obserwować swój organizm i wszelkie niepokojące objawy zgłaszać specjaliście.

Te czynniki zwiększają ryzyko chorób układu krążenia:

Kardiolog prywatnie, albo "na NFZ"

Do kardiologa, podobnie jak do innych specjalistów, można umówić się prywatnie, albo "na NFZ". We Wrocławiu działa ponad 30 poradni kardiologicznych, działających w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyty w takich poradniach są bezpłatne, ale na spotkanie ze specjalistą trzeba czekać długie miesiące (najbliższy wolny termin: 24 stycznia 2023 r.). Szybciej z kardiologiem skonsultujecie się prywatnie. Ceny w prywatnych gabinetach wynoszą średnio 200 złotych.