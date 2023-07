Kąpieliska i plaże w pobliżu Lubina. Czysty piasek, ciepła woda, piękne widoki... Gdzie nad wodę, kiedy ustąpi deszcz? MIEJSCA, DOJAZD

Adres kąpieliska: Kunice, ul. Słoneczna 3 Czas dojazdu z Lubina: 25 min. Kunice od zawsze przyciągały mieszkańców regionu. W tym sezonie plaże nad pięknym jeziorem kuszą jeszcze bardziej. Jest złoty piasek, leżaki, trzcinowe parasole, a nawet palmy! Wypoczywając w tym miejscu, naprawdę można poczuć się jak na Hawajach! Ta pomysłowa plaża to Ośrodek Wypoczynkowy Skibińscy przy ulicy Słonecznej 3. Na Jezioru Kunickim przygotowane są jeszcze dwa inne ośrodki do przyjmowania kąpielowiczów: Kąpielisko WOPR oraz Kąpielisko Posejdon. Wszystkie trzy kąpieliska znajdujące się na terenie Kunic to miejsca strzeżone i biletowane.

