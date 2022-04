Kampus Pracze wkrótce całkiem wypięknieje. Zobacz jak wyglądają i wyglądały budynki należące dziś do Łukasiewicz - PORT [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

Zbudowany na początku XX wieku Kampus Pracze należy już w całości do wrocławskiego Łukasiewicz - PORT. To tu mieściły się m.in. dom opieki dla nieuleczalnie chorych, szpital przeciwgruźliczy czy zespół szkół Rolniczych im. Ziemi Piastów oraz XIX liceum ogólnokształcące. Poznaj historię tego niezwykłego obiektu, zobacz jak wygląda teraz i dowiedz się co wkrótce u powstanie. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii z opisem. Pod każdym ze zdjęć krótka historia.