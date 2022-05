Jubileuszowa edycja Biegu Firmowego we Wrocławiu. 12 tysięcy pracowników pobiegło w szczytnym celu! [ZDJĘCIA]

Podczas 10. jubileuszowej edycji Biegu Firmowego na starcie przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu stanęło 12 tysięcy pracowników z 500 firm z całej Polski. Punktualnie o godzinie 10 wystartowali w sztafecie. Do tego biegu trenowali już od marca, kiedy poprzez aplikację mobilną wyznaczane były kolejne zadania. W kwietniu wykonywali treningi mentalne, a w maju - treningi stacjonarne z MultiSport.

Tegoroczna edycja odbyła się jest stacjonarnie we Wrocławiu, ale można było też dołączyć do niej przez aplikację - pobiec w dowolnym miejscu w Polsce razem z biegaczami we Wrocławiu. Swoje kroczki dołożyły także dzieci startujące w przygotowanym dla nich, mniejszym odcinku, zwanym Biegiem Krasnala.

Bieg Firmowy to cykliczna impreza ściągająca rocznie tysiące zainteresowanych. Przez wszystkie edycje przebiegło 66 tys. uczestników z 2200 firm w Polsce. Do tej pory udało się przekazać 1,5 miliona złotych na leczenie i rehabilitację 46.podopiecznych Fundacji Everest.