Jechał zygzakiem BMW. Pijany, poszukiwany i z zakazem prowadzenia pojazdów!

KPP

W niedzielny wieczór funkcjonariusze policji na drodze 34 w Świebodzicach zwrócili uwagę na samochód marki BMW. Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna, który nie miał prawa jazdy. Miał za to sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie! Co więcej, był poszukiwany, bo nie stawił się, by odbyć karę pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Aresztu Śledczego.