Na budowie osiedla ROBYG Jagodno trwa realizacja trzech etapów składających się z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Wiadomo już, gdzie powstanie osiedlowe przedszkole.

Są już stropy nad drugim piętrem. Przygotowujemy się do zamontowania ich nad trzecim piętrem. Rozpoczęliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, a także docieplenia stropu garażu

To w ramach kolejnego etapu inwestycji, którego początek budowy planowany jest na wiosnę 2020 roku. Przedszkole zajmie powierzchnię ok. 500 mkw. na parterze. Przynależeć będzie do niego plac zabaw

Osiedle ROBYG Jagodno znajduje się przy ul. Buforowej. Najbardziej zaawansowana jest budowa czteropiętrowego budynku A1.- informuje Mariusz Olejnik, kierownik projektu z Grupy ROBYG.W budynku znajdzie się 120 mieszkań, które powinny być gotowe w pierwszym kwartale 2021 roku.Równocześnie trwa realizacja etapu A2, w ramach którego powstają trzy trzypiętrowe budynki. Zaplanowano tam 118 mieszkań 1, 2 lub 3 –pokojowych o powierzchniach od ok. 26 do ok. 68 mkw.W jednym z budynków wielorodzinnych powstanie osiedlowe przedszkole.- informuje Mariusz OlejnikRównocześnie ROBYG buduje dwa typy domów w zabudowie jednorodzinnej: szeregowe i atrialne. Aktualnie wykonywane są ich fundamenty. W domach zaprojektowano jedno- i dwupoziomowe mieszkania o wielkości od 59 do 104 mkw. Do każdego mieszkania prowadzić będzie osobne wejście.Na całym osiedlu finalnie znajdzie się 15 budynków wielorodzinnych, 93 domów w zabudowie atrialnej i 11 szeregowych. Łącznie około 900 mieszkań. Ceny zaczynają się ok. 6,4 tys. zł za mkw.