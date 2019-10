Instalacja z papieru stanie przed Muzeum Architektury. Będzie to Obiekt Niemożliwy

Dlaczego Obiekt Niemożliwy? Jerzy Łątka zainteresowany jest szczególnie architekturą dla osób pozbawionych dachu nad głową, ofiar katastrof czy wojen. Instalacja z papieru przy Muzeum Architektury we Wrocławiu to polemika z utrwalonym przez pokolenia architektów fetyszem trwałości, nieprzemijalności i niepotrzebnej pompatyczności wobec obecnych wyzwań cywilizacyjnych liczy się możliwość recyklingu i szybkiego reagowania na społeczne potrzeby. W interpretacji Jerzego Łątki tytułowa „niemożliwość” polega na tym, że jest to obiekt, który w 100 proc. współpracować ma z naturą lub wręcz ją wzmacniać.

Instalację będzie można oglądać w piątek obok Muzeum Architektury we Wrocławiu.