Ile kosztują znicze na Wszystkich Świętych 2022? Porównanie cen z marketów

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy odwiedzamy groby najbliższych. W tych dniach zapalamy znicz, który według tradycji ma okazać naszą bliskość i wskazywać zmarłemu drogę do nieba. Sprawdziliśmy w najpopularniejszych marketach tegoroczne ceny zniczy. Te dosyć mocno podrożały. Same wkłady w porównaniu do roku 2021 kosztują zwykle 20-30 proc. więcej. Ceny zniczy z wkładami także podskoczyły. Mimo, że najtańsze kosztują nawet w okolicach 1,5 zł to nie palą się długo. Za to najdroższe znicze z sieciówek potrafią kosztować nawet 50 zł. Podzieliliśmy subiektywnie ceny na znicze małe, średnie i duże. Taki podział dotyczy wielkości albo czasu palenia się znicza. Przykładowo znicz mały może być większy rozmiarowo niż znicz średni, ale płonąć kilkadziesiąt godzin krócej. Cena zależy też od zdobień, dużo zniczy wygląda teraz futurystycznie lub są przyozdobione dodatkowymi cekinami lub rzeźbieniami. Zobacz, ile w tym roku kosztują znicze na Wszystkich Świętych w popularnych marketach – na kolejne zdjęcia przejdziesz za pomocą strzałek, gestów lub myszki

