Hydropolis z Turystycznym Oscarem. Otrzymało Złoty Certyfikat

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” organizowany przez Polską Organizację Turystyczną ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów miejsc w Polsce, a także ich popularyzację. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do Hydropolis – jedynego w Polsce centrum wiedzy o wodzie i jednego z nielicznych tego typu miejsc na świecie. Wrocławska atrakcja w grudniu będzie świętować swoje 6. urodziny. Do tej pory miejsce odwiedziło ponad 1,5 mln zwiedzających.

– Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jak Oscar w branży filmowej. Nie ma większego wyróżnienia w polskiej turystyce. Jesteśmy dumni tym bardziej, że nagroda trafiła do nas w niezwykle trudnym czasie pandemii. To pokazuje, jak silną marką jest Hydropolis – zaznacza Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK.

W październiku tego roku wrocławskie centrum wiedzy o wodzie zostało uznane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną za „turystyczną gwiazdę regionu”. To stało się przepustką do ubiegania się o kolejną nagrodę, ponieważ Złote Certyfikaty POT przyznawane są atrakcjom turystycznym, które wcześniej zostały docenione na szczeblu regionalnym.

Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej jest prowadzony od ponad 18 lat.