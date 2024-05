Wielka feta kibiców na cześć Górnika Wałbrzych, który awansował do koszykarskiej ekstraklasy. Kibice dziękowali drużynie przed Zamkiem Książ

Podopieczni trenera Andrzeja Adamka w finale i grze o awans do Orlen Basket Ligi wygrali z Astorią Bydgoszcz 76:67 i tym samym po 15 latach wrócili do koszykarskiej ekstraklasy. Na ten moment kibice z Wałbrzycha czekali z utęsknieniem i dzisiaj (27 maja) podziękowali na dziedzińcu Zamku Książ w Wałbrzychu swojej drużynie. Był tort, race, szampan, autografy, uściski i same dobre słowa.

Radości nie krył prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który podkreślał, że Wałbrzych jest dumny z takiej drużyny oraz Anna Żabska, prezeska Zamku Książ, głównego sponsora wałbrzyskich koszykarzy. Podziękowania złożył zawodnikom i ekipie pracującej od zaplecza, trener Andrzej Adamek. Podziękował także kibicom i zaapelował o dalsze wsparcie drużyny na głębokich i szerokich wodach, na które wypłynęła jego drużyna. Czy, jakie i kiedy będą zmiany w składzie?