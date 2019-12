Gdzie zrobimy zakupy w Nowy Rok? [SKLEPY, GALERIE HANDLOWE]

Wrocławskie Targi Zdrowych Inspiracji. Już w ten weekend w Hali Ludowej

Naturalne kosmetyki, pełne aromatu przyprawy, produkty spożywcze, olejki eteryczne, wyciskarki do soków – to tylko niektóre produkty, które pojawią się na Targach Zdrowych Inspiracji. Dla zainteresowanych dbałością o sferę duchową będzie to również okazja do poznania wschodnich m...