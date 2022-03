Gdzie polecieć na wakacje z Wrocławia? Sprawdź letni rozkład lotów z wrocławskiego lotniska

Nowy rozkład lotów we wrocławskim porcie lotniczym wejdzie w życie 27 marca 2022 roku.

– Siatka połączeń na lato 2022 jest zbliżona do czasów sprzed pandemii. Obserwujemy znoszenie pandemicznych ograniczeń dla podróżnych, co pozwala przewoźnikom przywracać połączenia, zwiększać liczbę rejsów i uruchamiać nowe kierunki. Na tegoroczny sezon letni mamy już rozwiniętą ofertę przewoźników sieciowych i naprawdę bogaty zestaw niskokosztowych kierunków południowych oraz czarterów. Widać, że branża lotnicza odbudowuje się w szybkim tempie, jeśli tylko może działać w sprzyjających warunkach – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

I tak: Lufthansa oferuje codziennie trzy rejsy do Frankfurtu oraz dwa do Monachium, a linie Eurowings od dwóch do sześciu połączeń tygodniowo do Düsseldorfu. Samolot linii KLM codziennie poleci na trasie Wrocław – Amsterdam. Listę kierunków międzynarodowych uzupełniają Kopenhaga (SAS, rejsy trzy razy w tygodniu) oraz Zurych (SWISS, dwa razy w tygodniu).