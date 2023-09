Rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Terminy odlotów z Portu Lotniczego Wrocław w sezonie zimowym 2023/2024

Port Lotniczy we Wrocławiu nazywa zbliżający się sezon zimowym, choć zaczyna się już jesienią, a kończy wiosną. Trwa od 29 października do 30 marca. Nowościami w zimowej siatce połączeń będą loty przewoźników niskokosztowych – Ryanair i Wizz Air – do Walencji, Malagi, Lizbony oraz marokańskiego Agadiru. Z kolei tour operatorzy przygotowali dla osób podróżujących ze stolicy Dolnego Śląska egzotyczną ofertę połączeń z Kenią, Omanem i Dubajem.

Co jeszcze czeka nas w sezonie 2023/2024? Do Amsterdamu poleci dodatkowy drugi w ciągu dnia rejs KLM, a do Zurychu trzeci, realizowany przez Swiss. Prawdziwy hit czeka na pasażerów jesienią. Od 3 listopada polecą bezpośrednio ze stolicy Dolnego Śląska do Seulu najnowocześniejszym samolotem świata, Boeingiem 787-8 Dreamliner, który będzie mógł zabrać na pokład 252 osoby w klasach Business, Premium oraz Economy.