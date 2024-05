Piaszczyste plaże, beach bary we Wrocławiu. Tu poczujesz się jak nad morzem. Gdzie odpocząć od tłoku? Tomasz Pawlak

Beach Bar Hot Spot to największa miejska plaża we Wrocławiu, położona tuż przy Hali Orbita, wypełniona ponad stu tonami piasku. Na powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych czeka na Was wiele atrakcji, w tym boiska do siatkówki, skimboardu oraz dwa bary. Możecie odpocząć na hamaku, leżąc na piasku lub ciesząc się cieniem parasoli. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej z trzema food truckami. W weekendy organizowane są koncerty (z biletem wstępu), a dodatkową atrakcją może być Piwna Joga. Na miejscu znajduje się również strefa sanitarna z kabinami Toi Toi. W dni deszczowe plaża jest nieczynna. Lokalizacja: ul. Wejherowska 34, Wrocław 54-239 FB Beach Bar Hot Spot Zobacz galerię (6 zdjęć)

Słoneczna pogoda coraz odważniej zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W weekendy miejskie plaże we Wrocławiu zapełniają się plażowiczami. Gdzie najlepiej się wybrać, by odnaleźć swój kawałek piasku i nie zginąć w tłumie? Które plaże we Wrocławiu i okolicach warto rozważyć, by cieszyć się z wypoczynku?