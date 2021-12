Gastronomia we Wrocławiu w czasach PRL-u. Przeczytajcie i zobaczcie zdjęcia

W „Pionierze” (dzienniku ukazującym się pod tym tytułem od 27 sierpnia 1945 do listopada 1946 roku) znalazłam informację o wielkiej bójce przed domem rozrywki na Klęcinie (chodzi oczywiście o dzisiejszą Klecinę). Otóż przed wrocławskim sądem grodzkim stanęło pięciu panów oskarżonych o to, że 22 lipca „będąc w stanie nietrzeźwym” wywołali bójkę, w której wzięło udział... 50 osób! I kiedy tak pięciu panów i ich 45 towarzyszy okładało się wzajemnie, do akcji wkroczyła Milicja Obywatelska. W efekcie poszkodowani zostali dwaj milicjanci (w tym jeden wywiadowca). Sprawa zakończyła się właściwie zabawnie, bo sąd puścił oskarżonych wolno, ponieważ nie udało się ustalić czy to właśnie oni dokonali czynów, o które zostali oskarżeni. Na zdjęciu: kuchnia stołówki zakładowej

fot. Archiwum Gazety Wrocławskiej