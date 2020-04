Firma BSH wznowiła produkcję lodówek i piekarników we Wrocławiu

W trakcie planowanego postoju dołożyliśmy wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia stanowisk pracy oraz podjęliśmy maksimum wysiłku w celu stworzenia bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z wytycznymi rządowymi oraz najwyższymi standardami naszej firmy. Zapewniliśmy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa (ochrony osobistej). Ponadto przeprowadzamy regularną dezynfekcję miejsc i narzędzi pracy. Ograniczyliśmy dostęp do pomieszczeń BSH dla osób z zewnątrz. W miejscach, gdzie było to konieczne, zamontowaliśmy separatory między stanowiskami roboczymi. Zalecamy by nasi pracownicy ograniczali do niezbędnego minimum czas spędzany w pomieszczeniach wspólnych (szatnie, kuchnie, jadalnie, toalety, schody, przejścia itd.). Ponadto, przygotowaliśmy stanowiska, w których pracownicy mają mierzoną temperaturę.

Niezmiennie, utrzymujemy zwiększoną liczbę rutynowego sprzątania i czyszczenia pomieszczeń w ciągu dnia w tym blatów kuchenny, stołów oraz toalet. Wzmożonemu czyszczeniu poddawane są również klamki wejściowe, klamki w łazienkach, klamki w kuchniach, zlewy w kuchniach, pulpity w windach oraz poręcze schodowe. Poza standardowym sprzątaniem, wszystkie wyżej wspomniane miejsca są dodatkowo dezynfekowane przy użyciu specjalistycznych środków dezynfekujących. Ponadto, wszystkie łazienki i kuchnie zostały wyposażone w dodatkowe płyny dezynfekujące, w specjalnych oznaczonych dystrybutorach. Ponadto, przygotowaliśmy specjalne pomieszczenia „izolatki” na wypadek gdyby nasz pracownik poczuł się źle.

Bardzo ważne dla nas jest też budowanie świadomości na temat zasad higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie BSH. W tym celu sięgnęliśmy po takie narzędzia komunikacji jak: ulotki (specjalnie zalaminowane), plakaty.

Dariusz Bogacz