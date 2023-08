Ełk: Ciągnik rolniczy przygniótł 12-latka, który nim kierował

Groźny wypadek w miejscowości Golubie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (13.08.2023r) w miejscowości Golubie na terenie gminy Kalinowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec bez wiedzy rodziców uruchomił, stojący na pastwisku niezabezpieczony ciągnik rolniczy należący do jego ojca. Następnie, jadąc drogą gruntową na pastwisku zjechał do rowu. W wyniku tego ciągnik przewrócił się przygniatając dziecko.

Na miejsce natychmiast został zadysponowany śmigłowiec LPR, który przetransportował dziecko do szpitala w Suwałkach. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia.

Apel KPP Ełk: