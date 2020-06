Egzamin ósmoklasisty 2020 we Wrocławiu. Maseczka, własna butelka wody i przybory [ZDJĘCIA]

16, 17 i 18 czerwca 2020 r. we Wrocławiu do egzaminu ósmoklasisty przystąpi około 5 tysięcy uczniów. Na całym Dolnym Śląsku ponad 25 tysięcy dzieci. Ósmoklasiści zdawać będą testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (do wyboru: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego). Egzamin rozpocznie się o godz. 9., a uczniowie muszą się stawić przed szkołą najpóźniej około 8.30.

Zasady obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty:

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów, które sugerowałyby chorobę zakaźną.

W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją domową lub jeśli w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być ustawione w taki sposób, żeby między zdającymi był zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Należy dezynfekować ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie. Taka sama zasada dotyczy materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający.

Zdający koniecznie muszą korzystać z własnych przyborów takich jak długopis, ołówek, linijki, cyrkiel, kalkulator, itp.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, takich jak telefon czy maskotki.

Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

