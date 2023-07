Edukacja domowa. Jednak wróci rejonizacja? „Chcemy ograniczyć obchodzenie obowiązku szkolnego”

Ilu jest uczniów w edukacji domowej w Polsce?

W wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy” minister edukacji i nauki wyznał, że obecnie nie jest to powód do zadowolenia. Zdaniem szefa resortu jest „wręcz przeciwnie, ponieważ nie mówimy tu wyłącznie o właściwej edukacji domowej”.

Z raportu Ministerstwa Edukacji i Nauki nt. edukacji domowej w Polsce wynika, że dzieci uczących się w domu to grupa prawie 1 proc. wszystkich uczniów (ok. 42 tys.), czyli ponad dwukrotnie więcej niż dwa lata temu.

Edukacja domowa, czy patologia? Szef MEiN wyjaśnia

Minister Czarnek dodał, że „gdyby tak było [byłaby to edukacja domowa - przy. red.], to byłby to powód do zadowolenia”.