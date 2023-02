Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jak o nasze mruczki dbać, przeczytacie w artykule ,a jakie są piękne zobaczycie w galerii zdjęć

Zobaczcie te przepiękne kotełki w naszej galerii

Czego potrzebują nasi ulubieńcy do kociego szczęścia?

Kluczem do sukcesu jest troskliwy opiekun, który zna i zaspokaja potrzeby behawioralne swojego czworonożnego przyjaciela każdego dnia. Każde zwierzę jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, jednak podstawowe potrzeby behawioralne są uniwersalne dla wszystkich kotów. Należą do nich: poczucie bezpieczeństwa, dostęp do pokarmu i wody, możliwość drapania, realizacja instynktu łowieckiego, aktywność fizyczna oraz odpowiednia przestrzeń do życia.