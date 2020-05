Dzień Dziecka z Wrocławskim Teatrem Lalek. Zobacz spektakl online (SZCZEGÓŁY)

WTL

Dzień Dziecka zbliża się dużymi krokami. Dla Wrocławskiego Teatru Lalek było to zawsze ważne i hucznie obchodzone święto. Bardzo żałujemy, że w tym roku nie możemy Was zaprosić ani do teatru, ani do Ogrodu Staromiejskiego. Tęsknimy za spotkaniem z Wami! Brakuje nam Waszych spontanicznych reakcji, śmiechu i codziennego gwaru w foyer. Mamy nadzieję, że Wy też odliczacie dni do odwiedzin teatru.