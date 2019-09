Dolny Śląsk. Rumuńska księżniczka zachwycona zamkiem Książ (ZDJĘCIA)

Z wakacyjną wizytą w zamku Książ w Wałbrzychu gościła Jej Królewska Wysokość, księżniczka Sophie Rumuńska, córka ostatniego króla Rumunii Michała. Jest młodszą siostrą księżniczki Margarety, Strażniczki Korony Rumuńskiej i obecnej głowy dynastii rumuńskiej. Księżniczka Sophie Rumuńska przyjechała do Książa z córką - Elisabety Biarneix oraz przyjaciółką - księżną Ede Sapieżyną. To właśnie ona namówiła córkę ostatniego króla Rumunii wizytę w Książu. Przyjazd księżniczki do Książa nie był przypadkowy. Podążyła śladami swojej prababki - królowej Marii, która przyjaźniła się z księżną Daisy Hochberg von Pless i bywała u niej w Książu. Królowa Maria Rumuńskiej (1875-1938), podobnie jak księżna Daisy byłą Angielką z pochodzenia (córką księcia Edynburga i wnuczką królowej Wiktorii).