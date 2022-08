Dolny Śląsk polską awangardą w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Pilotaż się sprawdził. Czas na całą Polskę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Dotyczy to lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (od 3 do 20 mieszkań). Można starać się o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.