Dolnośląski Kurator Oświaty poleca „Legiony” [LIST DO SZKÓŁ]

„Legiony” Dariusza Gajewskiego („Warszawa”, „Lekcje pana Kuki”) to opowieść o pokoleniu lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce niepodległość. Na pierwszym planie mamy tu jednak wciągającą historię miłosną. Józek (w tej roli Sebastian Fabijański) – dezerter z carskiego wojska oraz Tadek (Bartosz Gelner), ułan i członek Drużyn Strzeleckich kochają tę samą dziewczynę - Olę, odważną agentkę wywiadu I Brygady (Wiktoria Wolańska). Burzliwy romans wystawi relacje bohaterów na wielką próbę.

Obok postaci fikcyjnych w filmie zobaczymy też wiele osób znanych z kart historii. Wśród nich są: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc) i porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki).

– Byliśmy niewolnikami trzech cesarzy, ale my mamy w du*ie cesarzy. Jesteśmy wolnymi ludźmi! – mówi w filmie do polskich żołnierzy porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król” (Mirosław Baka), bo „Legiony” to również opowieść o miłości do będącej w niewoli ojczyzny.