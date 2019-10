Do USA bez wiz. Zobacz informacje dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych

Bez wiz do USA: Informacja dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. Wyjaśnia wicekonsul USA w Polsce Karolina Orton [WIDEO] Bartek Syta

Ponieważ liczba odmów wiz do USA spadła poniżej 3 procent. pojedziemy niebawem do Ameryki bez wiz. Prezydent USA Donald Trump zdecydował dziś o włączeniu nas do programu bezwizowego. Przystosowanie do zmian potrwa kilka miesięcy. Uwaga: ważne informacje dla Polaków planujących wylot do USA.