Dni Odry 2024 oraz Piknik Odrzański. To największe wydarzenie kierowane do mieszkańców Wrocławia oraz turystów Tomasz Pawlak

W piątek, 17 maja, rozpoczęły się 8. Dni Odry – wydarzenie, które mocno wpisało się w kalendarz imprez we Wrocławiu. Co roku mieszkańcy i turyści licznie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i koncertach. Początkowo obchodzono jedynie Dzień Odry, lecz teraz jest to seria wydarzeń pod nazwą Dni Odry, które trwają od 17 do 26 maja.