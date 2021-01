Dla Polaków pieniądze są ważniejsze niż zdrowie. Priorytety zmieniła pandemia

Na przełomie grudnia i stycznia firma doradcza Deloitte zbadała nastroje i obawy polskich konsumentów związane z pandemią koronawirusa. Na świecie badanie „Global State of the Consumer Tracker” zostało przeprowadzone po raz 14. Poza Polską, na pytania Deloitte odpowiedziało po tysiąc osób z 17 krajów – byli to mieszkańcy Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz RPA. Kliknijcie w strzałkę, aby przejść do kolejnego slajdu.

pixabay / zdjęcie ilustracyjne