Dama będzie z Wrocławia, a wieśniaczka z Ukrainy. Zobaczcie kulisy programu TTV

Wiktoria na co dzień mieszka we Wrocławiu, ma 24 lata i mimo młodego wieku może pochwalić się już tytułem wicemiss małopolski. Na co dzień zajmuje się modelingiem, czego efekty można sprawdzić na jej koncie na Instagramie.

Lubi zadbać o siebie – uważa, że każda kobieta powinna znaleźć dla siebie czas.

Wiktoria wyląduje w centralnej Ukrainie. Nie będzie miała łatwo. Na podwózkę z dworca zarobi myciem auta, na kolację dostanie pyszne danie - bycze jaja, będzie też odpowiedzialna za nadzór nad rozpłodem królików. Jak odnajdzie się w nowej, nieznanej dotąd rzeczywistości?