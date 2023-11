Czego nie wolno robić na cmentarzu nie tylko 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych czy Zaduszki. Oto lista "przewinień" Adrianna Szurman

Czego nie robić na cmentarzu, żeby nie narazić się na karę albo... śmieszność i gniew innych osób odwiedzających groby bliskich?

Co wypada, a czego nie wypada robić na cmentarzu, nie tylko 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych czy 2 listopada w Dzień Zaduszny? Co zdecydowanie nie jest w dobrym tonie, a za co można dostać mandat? Wielu odwiedzających groby "od święta", często o tym zapomina, traktując taką wizytę jako rozrywkę czy okazję do spotkania ze znajomymi czy rodziną. W galerii zdjęć znajdziecie listę najbardziej irytujących zachowań na cmentarzach.