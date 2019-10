Cold Storage. Przechowalnia śmierci - debiut hollywoodzkiego scenarzysty – Davida Koeppa

Agent Pentagonu do spraw bezpieczeństwa narodowego i bioterroryzmu, Roberto Diaz, zostaje wysłany w celu zbadania podejrzenia biochemicznego ataku. Odkrywa coś znacznie gorszego niż znana do tej pory człowiekowi broń biochemiczna: organizm o wyjątkowej zdolności do mutacji, którego siła rażenia może doprowadzić do całkowitego zniszczenia życia na Ziemi. Aby nie dopuścić do globalnej katastrofy, Diaz ukrywa próbki niebezpiecznego organizmu w podziemnej chłodni, zbudowanej pod mało używanym magazynem wojskowym. Po dziesięcioleciach tkwienia w zapomnianej piwnicy obcemu organizmowi udaje się wydostać na zewnątrz. Wygłodniały atakuje w śmiertelnym szale.

Czy to wystarczy, aby ocalić ludzkość?

OPINIE NA ŚWIECIE:

“Niezwykła, wybuchowa mieszanka horroru opartego na nauce, porażającego grozą koszmaru i niesłabnącej w pędzie akcji, zręcznie połączona zapadającymi w pamięć postaciami oraz błyskotliwym poczuciem humoru.”

—Steven Soderbergh, reżyser Traffic i Ocean’s Eleven

***

„Cold Storage. Przechowalnia śmierci to [...] mrożąca krew w żyłach groza, dążenie do zniszczenia świata i czarny humoru. Koepp tworzy go z klasą. Jeśli kiedyś nadejdzie prawdziwa apokalipsa, oby była choć w połowie tak zabawna jak ta.”

—Linwood Barclay, autor bestsellera New York Timesa A Noise Downstairs

***

„Jeśli uważasz, że powieść o potencjalnie zagrażającym światu zabójczym grzybie nie kwalifikuje się jako historia rozrywkowa, Cold Storage. Przechowalnia śmierci miło cię zaskoczy. David Koepp gromadzi drużynę niezwykle sympatycznych postaci, umieszcza je w skrajnych warunkach i pozwala im walczyć o przetrwanie przy użyciu sprytu, inteligencji, życzliwości i dobrego humoru. Powstała narracja jest porywającą, zabawną i niespodziewanie poruszającą podróżą.”

—Scott Smith, autor bestsellera New York Timesa A Simple Plan

***

“Możesz wszelkie plany odłożyć na później, bo przez najbliższą dobę będziesz czytał tę książkę. Prawdziwa definicja thrillera: Cold Storage. Przechowalnia śmierci Davida Koeppa chwyta cię i wstrząsa tobą, by wreszcie zostawić cię z uśmiechem na twarzy.”

—Scott Frank, nominowany do Oscara, autor Logana i Co z oczu, to z serca

***

“Bycie jednocześnie przerażającym i zabawnym to sztuka, którą niewielu pisarzy opanowało, ale Koepp to potrafi, co widać w jego niezwykłym debiucie powieściowym, który przywołuje w pamięci piękną hybrydę Michaela Crichtona i Carla Hiaasena. Cold Storage to krystaliczne thrillerowe cudo i świetna rozrywka.”

—Blake Crouch, autor bestsellera New York Timesa Dark Matter

O AUTORZE:

DAVID KOEPP jest słynnym scenarzystą, świetnie konstruującym pełne przygód i napięcia fabuły, oraz reżyserem amerykańskim. Napisał scenariusze do ponad dwudziestu filmów fabularnych. Pisze z powodzeniem w wielu gatunkach, a najlepiej znany jest z prac nad filmami Jurassic Park, Spider-Man, Azyl, Życie Carlita, Mission: Impossible, Anioły i demony, Inferno oraz Wojna światów.