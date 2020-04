Co wolno od dzisiaj? Zmiany w zakazach związanych z epidemią (20.04.2020)

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Przemieszczanie się

Ograniczenie przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Do niedzieli dozwolone było tylko przemieszczanie się do i z pracy, w ramach wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 albo w celu załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Te ograniczenia zostają zniesione. Pozostaje jednak obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem rodziców z dziećmi wymagającymi opieki - do 13 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów).

Wyjście dzieci z domu

Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach (dojazd rodzica do pracy, załatwianie spraw życia codziennego lub wolontariat). Ta zasada dotyczyła do niedzieli 19 kwietnia wszystkich niepełnoletnich. Od poniedziałku dotyczy już tylko dzieci do 13 lat.